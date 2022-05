América de Cali sentenció un desastroso semestre, en el que acumuló tres eliminaciones seguidas en la Liga –en la que se quedó por fuera de los ocho mejores–, en la Copa Sudamericana, y en la Copa Colombia –en la que no pudo superar la serie de octavos contra el Unión Magdalena–. Ni la salida del DT Juan Carlos Osorio ni la llegada de Alexandre Guimarães fueron soluciones.

El dueño del club, Tulio Gómez, quien recibe muchas críticas de los aficionados por ser la cabeza del fallido proyecto del último año, aceptó responsabilidades. “Fracaso total... Fracasamos Tulio y Osorio. Guimarães no tiene responsabilidad en este primer semestre”, le dijo a EL TIEMPO.

Semestre perdido

Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Este fracaso total, como lo llama Tulio, es el resultado de un proyecto que no ha podido encontrar estabilidad. Empezó en junio del año pasado, cuando el club se decidió a contratar a Osorio, con la idea de que con él el equipo pelearía la Liga e incluso avanzaría en la Copa Sudamericana. Pero eso no pasó; el club escarlata, que ya había salido de varias de sus figuras, quedó afuera de todo.



Sin embargo, para este 2022 Osorio se mantuvo en el cargo, con grandes retos, y no pudo sacar a flote ninguno. De nuevo, no tuvo herramientas. El equipo no se reforzó bien. Y los resultados no lo acompañaron. Primero, quedó afuera de la Sudamericana, al perder la serie con el Medellín. Y cuando la tabla en la Liga ahorcaba, al fin se dio la salida de Osorio.



En recientes declaraciones al canal ESPN, Osorio dio su punto de vista sobre el factor que, considera, incidió negativamente en su proyecto. “Que el club saliera de 7 jugadores en 10 meses es devastador: Yesus Cabrera, Rafael Carrascal; luego, Duván Vergara, Santiago Moreno, (Kevin) Andrade, (Pablo) Ortiz, (Emerson) Batalla..., era difícil competir”, dijo.

Entonces el club apostó por un viejo conocido, Guimarães, que lo sacó campeón en 2019. Pero a Guimarães, por un lado, no le alcanzó el tiempo para implementar su idea y, para colmo, tampoco tenía herramientas para dar la pelea. Eso, sumado al bajo nivel de muchos futbolistas. Los errores puntuales, la falta de gol, las lesiones... El equipo quedó eliminado a dos fechas del final.

Sin Liga, sin Copa...

Acción del partido América vs. Medellín Foto: Ernesto Guzmán Jr. Efe

La Copa Colombia era la tabla de salvación, pero el equipo perdió la ida de local, 1-3, contra el Unión Magdalena, y en la vuelta, en partido que empezó en la noche del miércoles y terminó el jueves al ser suspendido por falta de fluido eléctrico, volvió a perder, 2-1. Así se consumó la segunda eliminación.

La nómina del América resultó muy frágil. Los jugadores que llegaron este semestre fueron John García, Eber Moreno, Esney-der Mena, Didier Pino, Brayan Vera, Juan Portilla, Iago Falque, Daniel Mosquera y Alejandro Quintana. De todos ellos, el único destacado fue Portilla. Y entre los experimentados, se salvan Adrián Ramos, Joel Graterol, Diego Novoa (cuando le tocó) y Carlos Sierra.



Ahora el conjunto escarlata, que no puede fichar a mitad de año por una sanción de Fifa, por el caso del jugador Rafael Carrascal, piensa en un segundo semestre que será igual o más difícil.



