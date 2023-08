América de Cali rechazó de manera enérgica la actitud del periodista Diego Beuth 'Saviola' y emitió un comunicado para expresar su posición a lo que considera "vulneración a los derechos de la mujer".

El club escarlata no precisa la situación presentada con el comunicador de Directv Sports y el espacio radial Deportes sin Tapujos.



Sin embargo, en el comunicado América expresa que ya le presentó una solicitud a Saviola en la que se lo invita a que ejerza sus labores periodísticas en el marco del respeto y la no violación a los derechos de los funcionarios del club.



"En América rechazamos cualquier tipo de transgresión o vulneración a los derechos de la mujer, puesto que consideramos que son el pilar principal y fundamental de la familia y la sociedad y no permitiremos en ninguna circunstancia que se vulnere la integridad moral y/o física de las personas que sirven a nuestra institución", dice parte del comunicado.



Incluso América contempla tomar "acciones legales, policiales o penales en caso de que así lo amerite".



El mensaje de América generó gran cantidad de reacciones en las redes sociales, aunque de momento no hay claridad en cuanto a lo sucedido son el periodista, quien por su parte tiene privadas sus cuentas.

