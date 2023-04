Este domingo, lo que prometía ser una fiesta terminó en caóticos desmanes. El partido entre Atlético Nacional y América de Cali, plato fuerte de la jornada dominical del fútbol colombiano, no se pudo disputar debido a que la barra Los del Sur, del equipo verdolaga, protagonizó una serie de disturbios que impidió que la pelota rodara en el Atanasio Girardot, de Medellín.

Tras la condena general de los clubes afiliados a la Dimayor, Tulio Gómez, máximo accionista del América, se pronunció.

La postura del América de Cali

"Es necesario tomar medidas para brindarle seguridad al fútbol colombiano", fue lo primero que dijo Gómez, en charla con 'Caracol TV', sobre lo ocurrido.



"Los clubes estamos solidarizados con Nacional. El partido lo haremos cuando se pueda jugar", añadió.



Luego, reafirmando que el América no interpondrá ninguna acción, expresó: "América peleará los puntos en la cancha. No es culpa de Nacional lo que sucedió".



América de Cali no demandará el partido contra Nacional y estará a la espera para “disputar los puntos en la cancha”, confirma Tulio Gómez, máximo accionista del equipo caleño, tras disturbios antes del juego programado en el Atanasio Girardot.



