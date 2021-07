América enfrentará a Junior y podrá contar con sus refuerzos

Aunque Juan Carlos Osorio ya hizo su estreno con América en la Copa Sudamericana, no pudo contar con los ocho refuerzos que trajo para el equipo.



Sin embargo, este sábado a las 3:30 p.m., los 'diablos' reciben a Junior en el Pascual Guerrero para el estreno liguero.

Para este partido, Osorio podrá disponer de seis de los refuerzos. Contando que ninguno de ellos de positivo en las pruebas PCR.



Cabe mencionar que la Fifa realizó una sanción que avaló la Conmebol para no inscribir los fichajes recientes en la Copa Sudamericana. De momento, para la Liga local, no hay problema.



Siendo así, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Deinner Quiñones, Gustavo Torres y Mauricio Gómez podrían disputar minutos en este partido. Mientras que Larry Angulo se encuentra en reacondicionamiento físico y David Lemos no estará por el resto de la temporada debido a una lesión de ligamentos.



Posterior a este encuentro, los dirigidos por Osorio descansarán para volar hacia Brasil y disputar la vuelta de la Copa el martes en la que tendrá que darle la vuelta a la mínima diferencia que se llevó Paranaense.