La estrategia del América para pagar el sueldo de Osorio

La llegada de Juan Carlos Osorio como técnico del América aún no se ha concretado y las partes avanzan en los últimos detalles para hacer realidad el vínculo.

(Le puede interesar: Programación de los próximos partidos de Colombia en la eliminatoria)



Este jueves, el máximo accionista del club escarlata, Tulio Gómez, dio declaraciones en las que explicó el momento de las negociaciones.

Tulio Gómez, máximo accionista del América. Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO



Dijo en el programa Vbar de 'Caracol Radio' que la dificultad no pasa por un tema económico, es más, reveló que una empresa colombiana patrocinará el salario del entrenador si se de la firma, negando que se trate de un multimillonario.



Además, Tulio afirmó que no es cierta la información que anda rodando de que la demora en la firma tiene que ver con pedidos de futbolistas por parte de Osorio. "Nada está acordado hasta que no esté acordado", dijo.



"Hay un patrocinador del que están hablando, un multimillonario y no es así. Dicen que Juan Carlos Osorio está pidiendo un montón de jugadores y tampoco es así", aseguró.



Tulio agregó que la idea es que se firme para un proceso de 2 a 4 años con el objetivo de ser campeón de la Copa Libertadores, que es el gran desafío del DT.



"La camiseta del América está bien visibilizada y el equipo no necesita solo jugadores, sino un buen técnico", dijo.



El dirigente confirmó que de llegar Osorio, lo hará para el segundo semestre.



DEPORTES

