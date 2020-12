Marlon Torres, el líder y el bastión en la zona defensiva del América

Marlon Torres fue un muro. Todos los delanteros que Santa Fe puso en El Campín se estrellaron con él. Ni por arriba ni por abajo pudieron ganarle. Diego Valdés, Patricio Cucchi y Jorge Ramos se vieron impotentes al no poder superar al defensor que fue el líder, el temple y el bastión del América para ganar la estrella 15.



Le puede interesar: (¡América de Cali, bicampeón del fútbol colombiano!).

Son varias las razones que lo sitúan como la figura del equipo caleño. Durante toda la temporada se mantuvo como el referente y el jugador fijo de la zaga. Comenzó jugando al lado de Juan Pablo Segovia, el capitán que perdió su puesto con Juan Cruz Real y dejó el equipo. Luego hizo pareja con el juvenil Pablo Ortiz y este domingo lo hizo con Kevin Andrade.



En Bogotá llegaron centros desde todos los flancos. Santa Fe buscó por arriba, fiel a su ADN, comerse vivo a los defensores americanos. Pero ahí estuvo Torres. Guardó la espalda de Andrade cuando lo burlaron, ayudó a Cristian Arrieta cuando se lanzó al ataque y siempre buscó anticipar a los delanteros rivales para no dejarlos girar.



También lea: ('Creo que en algún momento nos maltrataron injustamente': Cruz Real).



En la zona defensiva, Torres fue un bastión. Despejó el balón en nueve ocasiones e hizo dos interceptaciones. Su intensidad lo llevó a cometer una falta que le valió tarjeta amarilla, pero de resto ganó el balón de manera limpia.



Su imponente físico lo quiso hacer valer en todos los duelos. Contra todos los delanteros que puso Harold Rivera para encontrar las grietas salió vencedor. Ganó ocho duelos individuales terrestres y perdió cinco, que no llegaron a generar gran peligro. Además, por arriba ganó en siete oportunidades y se dejó ganar en cuatro.



“Gracias a Dios, él fue el que nos ayudó en este torneo. Pasamos momentos duros, sobrepasamos retos difíciles y siempre nos aferramos a Dios”, aseguró el jugador después de levantar el trofeo.



Además: (Tulio Gómez, el máximo accionista que celebra un bicampeonato).



Fue uno de los pocos jugadores que repitieron título jugando. Esa experiencia le sirvió para liderar ese aguante de este partido de vuelta en el que Santa Fe pudo seguir derecho, pero él, con su vocería, pudo acompañar e inspirar a los juveniles que tenía al lado para que jugaran este partido como todos unos experimentados.



Torres fue uno de los jugadores que respaldaron al técnico Cruz Real dentro y fuera del terreno de juego, pese a todas las críticas que cayeron sobre él.



“Desde el principio lo hemos apoyado y él nos ha apoyado a nosotros. No fue fácil este título, el salir campeón con él ha sido todo un reto, ha sido una bendición. Esto es para los hinchas, para los que creyeron y para los que no, aquí estamos presente de nuevo”, añadió.



Su experiencia en el campo le permitió hablarles mucho a sus compañeros. Es más, a falta de 20 minutos tuvo una discusión con su compañero Daniel Quiñones, a quien le pidió que estuviera más tranquilo a la hora de salir jugando y, aunque al juvenil no le gustó el tono, terminó haciéndole caso.



Torres es una de las apuestas de Tulio Gómez, el patrón del América, y quien confió en el defensor central, quien hoy en día es propiedad del equipo y será la voz del liderazgo para la próxima Liga y los nuevos retos que se plantean para su regreso a la Copa Libertadores.



DEPORTES