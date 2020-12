Análisis: Santa Fe, con más puntos que todos, pero sin premio

El sistema del campeonato colombiano permite estas cosas: que el equipo que más puntos consigue a lo largo del torneo no sea el campeón. Y eso le volvió a pasar a Santa Fe, que hizo 48 puntos en el 2020, pero tuvo que conformarse con el subcampeonato y con el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero el objetivo principal, conseguir la décima estrella, sigue pendiente.



“El balance es positivo por donde se le mire. Fuimos el mejor equipo, hicimos 50 puntos, pero, lamentablemente, el objetivo que nos habíamos trazado, la décima estrella, no la pudimos conseguir”, dijo el DT Harold Rivera.



A los rojos les cuesta en las finales contra los equipos grandes. En los torneos cortos ha jugado siete finales. Ganó tres: a Pasto (2012-I), Medellín (2014-II) y Tolima (2016-II).

La particularidad es que las cuatro que perdió fueron contra los equipos que más estrellas tienen en el fútbol colombiano: dos contra Atlético Nacional, en 2005-I y 2013-I; una contra Millonarios, en 2017-II, y esta contra América.



A la larga, un partido malo le terminó costando la estrella a Santa Fe: fue la derrota en el partido de ida contra América, un 3-0 que resultó imposible de levantar, pese al enorme esfuerzo que hizo el equipo, en especial en los últimos diez minutos del primer tiempo.



“Perdimos cuatro partidos a lo largo del año y eso demuestra lo que fue el equipo durante todo el campeonato. Pero perdimos en la fecha pasada el partido que no debíamos perder y por un marcador que fue un poco largo. Hoy el equipo metió al América en un arco, me les quito el sombrero a los jugadores. En el segundo tiempo quizás no encontramos el camino, ya ellos se replegaron”, agregó Rivera.



