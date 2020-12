Colosal goleada: América venció 3-0 a Santa Fe y sueña con el título

América jugaba contra todo: el favoritismo y la mejor campaña de Santa Fe a lo largo del año, la mala racha como local (no ganaba desde el 25 de octubre, contra Pasto, con tres derrotas y un empate), contra una gran defensa... Pero las finales tienen ese ingrediente especial, que a algunos los hace sacar la jerarquía y a otros les puede hacer desaparecer las virtudes.



El equipo de Juan Cruz Real, el tan criticado Juan Cruz Real, está hoy a 90 minutos de conseguir la estrella 15. Y lo hizo gracias a un partido en el que hizo gala de su contundencia, de la jerarquía de un plantel que ya se cargó a las dos mejores nóminas del fútbol colombiano, las de Nacional y Junior, y que ahora quiere seguir de largo. El 3-0 lo deja en una posición inmejorable para celebrar el próximo domingo en El Campín, a partir de las 6 de la tarde.



El comienzo del partido fue curioso: cuando más dominaba un equipo, el otro tenía una pequeña reacción y creaba una jugada de peligro. América comenzó siendo más, tapando todas las vías hacia su arco y jugando con propiedad.



En vez de atacar por el centro, donde Santa Fe suele ser fuerte, prefirió abrir la cancha y buscar sociedades para luego ir cerrando el juego hacia el área, con Luis Sánchez y Santiago Moreno por la derecha y Yesus Cabrera y Duván Vergara por la izquierda



América lo hacía bien, hasta que cometió el error de cometer una falta en el borde del área, algo que, en el lenguaje santafereño, es medio gol. El cobro de Fabián Sambueza encontró la cabeza de Dixon Rentería, pero el remate del zaguero se estrelló en el horizontal, previa mala salida del portero Joel Graterol.



A partir de ese momento, el que parecía tener el partido controlado era Santa Fe, pero el que anotó el gol fue América, en una mezcla de virtudes y defectos: lo primero, un lujo de Luis Francisco Sánchez para llegar a la raya final y evitar que la pelota se fuera, devolviéndola al campo de taco. Luego, un muy buen centro de Santiago Moreno y un mal rechazo visitante, al borde del área. Y finalmente, una acción de Yesus Cabrera, que enganchó de derecha y remató de zurda para ponerla abajo, pegada al palo, donde no llegaba el portero Leandro Castellanos. Un golazo.

Apareció el VAR

América pudo seguir de largo. Incluso marcó un segundo tanto, tras un pase de Adrián Ramos y un remate de Santiago Moreno, pero los jueces del VAR, Nicolás Gallo y Alexánder Guzmán, le avisaron al central Carlos Ortega que Ramos estaba adelantado cuando salió el pase desde el campo local.



Ya para el segundo tiempo Santa Fe salió decidido a buscar el empate, con muchas más intenciones ofensivas de las que tuvo en la primera etapa. Y América comenzó a sufrir por el desgaste acumulado de todos los partidos tras la pandemia. En un minuto perdió dos piezas por lesión, al lateral Edwin Velasco y a Luis Paz, el eje del equipo en la mitad. En su reemplazo entraron Daniel Quiñones y el chileno Rodrigo Ureña.



Poco a poco, Santa Fe iba aumentando el nivel de intensidad. Y así, la cancha se fue inclinando hacia el arco norte del Pascual Guerrero, que ocupaba el portero Graterol. Primero lo intentó con un tiro cruzado de Sambueza que se fue desviado por poco, y luego, en un saque de banda larguísimo en el que Graterol se confió y Daniel Giraldo, solo frente al arco, cabeceó afuera.



Pero Santa Fe no pudo traducir en goles ese dominio, en una idea ofensiva que el DT Hárold Rivera quiso recalcar con la entrada de Luis Manuel Seijas en lugar de Kelvin Osorio.. América, en cambio, en una jugada aislada, aumentó la ventaja en una jugada que nació en un saque de banda de Daniel Quiñones. Otra vez, el rechazo de la defensa fue corto, pero a un costado. Allá tomó la pelota Yesus Cabrera, que tocó hacia el centro, sin mucha fuerza, pero lo suficiente para que le llegara a Duván Vergara, quien también le pegó mordido, pero los zagueros y el portero Castellanos se confundieron y el balón acabó metiéndose en el arco. 2-0 y la final tomaba más color rojo.



Santa Fe lo intentó todo, tanto para tratar de recortar la desventaja como para evitar que la diferencia se volviera más larga. Acabó con dos delanteros, sacó a los creativos, intentó cambiar de esquema, pero no le salió ni lo uno ni lo otro. A los 33 de la segunda etapa, un espectacular cambio de frente de Vergara encontró libre a Santiago Moreno, que le ganó la espalda a Carlos Arboleda y remató de derecha para vencer a Castellanos. Partido liquidado y tal vez la final también...



Ahora, el que deberá jugar contra la historia es Santa Fe: nunca se ha remontado una diferencia de tres goles en una final de la Liga colombiana: el que más cerca estuvo fue Nacional, que levantó, en el segundo semestre de 2004, un 3-0 de Junior con un 5-2 en Medellín, pero perdió en lanzamientos desde el punto penalti. Este semestre no ganó ningún partido por cuatro goles y solo dos veces lo hizo por tres de diferencia, contra Alianza Petrolera (4-1) y Medellín (3-0). Lo que parecía una fiesta se le está volviendo una pesadilla.



