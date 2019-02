Triplete de Aristeguieta en la victoria del América: 3-0 al Medellín

Fernando Aristeguieta vive su mejor momento en la Liga de Colombia. El venezolano aportó los tres goles de la victoria del América de Cali contra Medellín (3-0). El equipo del entrenador Fernando Castro suma 10 puntos en la Liga, producto de 3 victorias, un empate y una derrota; son segundos parcialmente en la Liga. Medellín por su parte no levanta cabeza, es último en la Liga, no ha podido ganar en las primeras 5 fechas del campeonato.

Bajo el sol en el estadio Pascual Guerrero, el partido arrancó con demasiado ímpetu. América de Cali se paró de tres cuartos a tres cuartos de cancha. Independiente Medellín demasiado peligroso en ataque por la movilidad de sus delanteros.



El primer gol del encuentro llegó muy temprano, al minuto 8, para el América de Cali, su delantero Fernando Aristeguiea controló un pase de Cristian Álvarez y con el empeine decretó el 1-0 a favor del equipo vallecaucano.



Al minuto 30 y tras un palo de Medellín, el venezolano pudo aprovechar otro error de la defensa visitante, el goleador apiló jugadores contrarios y al borde del área y un remate de derecha puso el segundo para el América: 2-0.

Al minuto 38 Medellín avisó, por intermedio de un remate de Ricaurte el equipo visitante llegó a portería contraria, Bejarano estaba bien parado para despejar la pelota.



Antes de finalizar el primer tiempo, Segovia al minuto 41 y de cabeza estrelló la pelota contra< el larguero, Medellín se salvó. Al término de los primeros 45 minutos: 2-0 a favor del América



En el segundo tiempo América desperdició un par de oportunidades para llegar al

3-0, Yisus Cabrera y Kevin Viveros dilapidaron oportunidades mano a mano con el portero David González.



Poco a poco fue pasando el tiempo y Leonardo Castro y Germán Cano no encontraban soluciones en el ataque del Medellín. El equipo visitante no pudo crear opciones claras. Por su parte Cabrera del América desperdició otra llegada clara al 82.



Finalmente el equipo de Fernando Castro sumó 3 puntos más, llegó 10 unidades y escolta parcialmente a Millonarios. Medellín sufre, es último y no ha podido ganar en las primras 5 fechas del campeonato.





