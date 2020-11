Nacional se llevó el botín: derrotó 1-2 al América

En un flojo partido que ratificó el mal momento de ambos clubes, América de Cali cayó 1-2 con Nacional este sábado en el Pascual Guerrero, en el choque de ida de cuartos de final de la Liga 2020, completando su tercera derrota consecutiva en casa.

Lo cierto es que a los equipos les faltó criterio para manejar el balón y solo en el segundo tiempo Nacional fue más claro para tocar en acciones colectivas y tratar de penetrar una defensa que se veía bien parada. El visitante terminó en área escarlata, pero no había sido contundente, conformándose con el punto, pero en el cierre del compromiso logró la victoria con un cabezazo de Jefferson Duque, el héroe verdolaga, que anotó doblete.



Las ausencias de Juan Pablo Segovia (1 fecha de sanción), Rafael Carrascal (3 fechas) y Marlon Torres (presuntamente por covid-19) pesaron en el local, que además jugó 69 minutos con 10 jugadores por la expulsión inaceptable de Rodrigo Ureña.



En el minuto 5, tras un centro de Velasco por izquierda entró a recibir Adrián Ramos y cayó en el área ante la marca de Diego Braghieri. Revisaron el VAR y Ariza consideró que no hubo nada. Velasco volvió a romper la defensa verdolaga a los 19 para meter un balón profundo al área, pero Ramos de nuevo no alcanzó a hacer contacto con el útil.



A los 33, Velasco metió un pase profundo desde el centro, Daniel Quiñones entró al área y cayó luego que el juvenil Jímer Fory le pisó el guayo derecho, Ariza dio penalti, pero lo llamaron a ver el VAR y tras unos minutos de duda ratificó la decisión. Cobró Adrián Ramos al palo derecho y engañó a José Fernando Cuadrado para el 1-0, a los 38.



Rodrigo Ureña le pisó irresponsablemente el gemelo derecho a Yerson Mosquera cuando caía después de chocar con Velasco en la mitad de la cancha, en una falta alevosa, y el chileno se fue expulsado a los 26 minutos, luego de que Edilson Ariza mirara el VAR.



Eso obligó a que Cruz Real mandara a Yesus Cabrera y Luis Sánchez más atrás para hacer un 4-4-1 que contuviera lo que a partir de allí iba a organizar Nacional en ataque. Pero no fue así, porque solo a los 43 minutos el cuadro antioqueño intentó con un remate de Baldomero Perlaza que se fue por encima del horizontal.



A los 45, Joel Graterol fue por un balón que buscaba Jefferson Duque, lo tocó con sus manos y produjo otro penalti que ejecutó el mismo Duque al palo izquierdo, desubicándolo al venezolano, para el empate, sobre los 48.



Con la entrada de Déinner Quiñones para el segundo tiempo, Alejandro Restrepo quiso sacar ventaja de la superioridad con un hombre de desequilibrio, mientras que Cruz incluyó a Carlos Sierra por Yesus Cabrera, cuando cumplía una doble labor de sacrificio y organización de juego, tal vez por cuidarlo de la expulsión al ya tener amarilla.



Un cobro de Duván Vergara a los 13 minutos dio en la pierna izquierda de Duque y por poco se clava en el ángulo izquierdo del arco de Cuadrado. Luego fue Carlos Sierra quien probó con un zurdazo que pasó cerca del palo izquierdo.



América perdió la pelota y vio cómo jugaba Nacional en su territorio y apenas volvió a inquietar con una salida rápida de Vergara a los 25 minutos.



Graterol salvó un disparo de Hernández a los 36 e inmediatamente Vergara sacó un remate que se perdió por centímetros encima del travesaño.



Sobre los 41, Nacional tejió una bonita jugada colectiva, Vladimir Hernández levantó el centro en 5.50, Duque le llegó por detrás a Jaramillo y apenas tuvo que girar el cuello para cabecear y vencer a Graterol para el 1-2. Nacional fue justo ganador ante un América sin fútbol, en el que no se ve la mano del técnico y mermado numéricamente.



El próximo sábado (8:00 p.m.) se repetirá este enfrentamiento en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín para conocer el segundo clasificado a la semifinal de la Liga. Los rojos deben ganar o se despedirán del campeonato sin lograr el objetivo de mantener la corona del año pasado.



