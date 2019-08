América no pudo con Rionegro y apenas sacó un empate como local

América de Cali empató 1-1 este sábado con Rionegro Águilas por la sexta fecha de la Liga colombiana, en el Estadio Pascual Guerrero, y salvó un punto en los últimos minutos del encuentro.

Pese a ser claro dominador, especialmente en el comienzo del encuentro, al elenco anfitrión le faltó tranquilidad y precisión para definir, además de que Luis Delgado tuvo una buena actuación. El oriente antioqueño es un respiro pensando en alejarse del descenso.



Al minuto 3 llegó por izquierda con Héctor Quiñones, el centro para el cabezazo de Michael Rangel y la pelota pegó en el vertical derecho. Luego a Sierra se le fue el balón largo ante Luis Delgado. A los 7, en otra jugada colectiva, remató Duván Vergara y estuvo bien Delgado.



América, con un 4-2-3-1, que reflejaba un conjunto más ambicioso comparado con el de los compromisos recientes, pasaba fácil el 4-4-2 del visitante. La necesidad de triunfo se puso de manifiesto, aunque no era contundente en la última jugada.



Rafael Carrascal debutó oficialmente en Liga, en reemplazo de Luis Alejandro Paz, haciendo dupla en recuperación con Juan Diego Nieva.



Sin embargo, el cuadro dorado de Antioquia se acomodó mejor y después del minuto 15 le quitó manejo al local, quitándoles protagonismo a los hombres que llevaban el peso ofensivo de los rojos. Esta vez al argentino Matías Pisano se le encomendó la función de creación –en sustitución de Yesus Cabrera– aunque tardaba mucho en desprenderse del balón y eso permitía que Rionegro tomara sus provisiones defensivas.



Con tanta marca y pocas ideas en mitad de cancha el partido se tornó soso, tedioso, sin aproximaciones a los arcos. Los escarlatas trataban de hilvanar juego colectivo por oleadas y sobre todo con Duván Vergara en la individual por izquierda, pero Rionegro no quería saber de ir a buscar a Neto Volpi.



Sobre los 30 minutos, salió lesionado, al parecer con un esguince en su rodilla derecha Gilberto ‘Alcatraz’ García, e ingresó Jonathan Lopera. Carrascal cobró un tiro libre frontal y el balón pegó en el horizontal después de que Delgado lo tocara con las uñas, a los 34.



Rionegro ganó un balón en salida con Carrascal y Jáder Obrian se acercó peligroso por la izquierda, pero finalmente Volpi se quedó con el esférico. Y volvieron a llegar en otra acción rápida en la que América se vio comprometido.



Sin cambios se presentaron ambos equipos en la reanudación, y el partido se mantuvo igual. América muy plano y fácilmente previsible, sin cambio de ritmo, ante un equipo urgido por los tres puntos en el último lugar de la tabla del promedio, pero demasiado cauteloso.



En esa congestión de piernas se produjeron muchas interrupciones generadas por faltas. Cristian Álvarez -que entró por Pisano- remató y Delgado salvó abajo sobre el palo derecho, a los 19 minutos, en la primera opción clara en el área antioqueña.

En el desespero por encontrar la ventaja, el elenco vallecaucano dejó espacios que trató de aprovechar el rival con la velocidad de Iván Rivas y Obrian.



Y así, en contraataque, Rionegro encontró el gol de la ventaja a los 29 minutos, cuando se equivocaron Carrascal en la entrega y Segovia en la marca, para que Anthony Uribe convirtiera de remate cruzado rastrero. 0-1 para amentar la angustia roja y segundos después una acción en la que pidieron penal de Segovia sobre Obrian, que el árbitro Nicolás Gallo no pitó.

Preso de la angustia, el cuadro de Alexandre Guimaraes volvió a verse sin argumentos ni variantes tácticas, ante un rival que por poco consigue la victoria. Sin embargo, faltando dos minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Carlos Sierra recuperó un balón ante Rivas, lo cedió por derecha a Duván Vergara y el atacante monteriano remató cruzado abajo para vencer a Delgado. 1-1 y por lo menos rescató un punto en las postrimerías del encuentro

.

Michael Rangel se acercó por la izquierda, pero su centro no encontró receptor. Y Uribe también la tuvo para Rionegro y Volpi salvó con su mano derecha. Sufrimiento hasta el fin y un empate que deja al América con 11 puntos parcialmente en el segundo lugar del campeonato.

En la séptima jornada, entre semana, el cuadro escarlata visitará el jueves 22 de agosto (8:00 p.m.) a Santa Fe y Rionegro Águilas al Medellín (6:00 p.m.).

Síntesis

América 1-1 Rionegro Águilas



América: Neto Volpi (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (6), Héctor Quiñones (6); Rafael Carrascal (6), Juan Diego Nieva (6), Carlos José Sierra (6), Matías Pisano (4), Duván Vergara (8); Michael Rangel (5).



Cambios: Cristian Álvarez (5) por Matías Pisano (18 ST), Johnnier Viveros (5) por Juan Diego Nieva (26 ST) y Jeison Medina por Héctor Quiñones (36 ST).



D.T.: Alexandre Guimaraes.

​

Rionegro Águilas: Luis Delgado (7); Gilberto García (SC), Jefferson Mena (5), Carlos Ramírez (5), Álvaro Angulo (5); Francisco Rodríguez (5), Mauricio Restrepo (5), Aldo Leao Ramírez (4), Juan Pablo Otálvaro (5); Jáder Obrian (6), Anthony Uribe (6).



Cambios: Jonathan Lopera () por Gilberto García (30 ST), Iván Rivas () por Mauricio Restrepo (22 ST) y Mauricio Gómez por Juan Pablo Otálvaro (33 ST).



D.T.: Flabio Torres



Gol: 0-1: Anthony Uribe (29 ST). 1-1: Duván Vergara (43 ST).



Amonestados: Duván Vergara 21 PT), Marlon Torres (12 ST), Juan Pablo Zuluaga (15 ST) por América. Francisco Rodríguez (29 ST), Iván Rivas (39 ST), Jáder Obrian (45+2 ST) por Rionegro Águilas.



Partido: Regular



Figura: Duván Vergara (8)



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 5.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Nicolás Gallo (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces