América volvió a enredar su clasificación a las finales de la Liga

América de Cali cayó 0-1 este domingo frente a Equidad en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga I-2021, resultado que dejó al elenco capitalino (30 puntos) con un pie en los cuartos de final y a los rojos (25) obligados a ganar sus últimos juegos del ‘todos contra todos’ ante Jaguares y Tolima.

Con 25 puntos y mejor diferencia de gol el conjunto escarlata se mantiene entre los ocho, pero depende de lo que ocurra el martes entre Pereira y Medellín.



(Lea también: Atlético de Madrid se estrella y la Liga española está que arde)



La estadística muestra que América ha sido un mal local esta temporada y tal como ocurrió con Millonarios en la jornada anterior, pasó muchas dificultades con el conjunto ‘asegurador’, que apeló a su acostumbrado orden para cerrarle los espacios y tuvo al arquero Sergio Román como la gran figura de la tarde con atajadas importantes.



Así como ocurrió en la fecha 20 del campeonato pasado para lograr el cupo a cuartos, Equidad se impuso en este escenario al campeón colombiano. Pálida presentación de los ‘diablos’, con muy poca generación, impotente en ataque y navegando en una irregularidad que empieza a dejar dudas si le va a alcanzar para clasificar.



Kevin Andrade regresó a la formación titular y Pablo Ortiz jugó como lateral izquierdo, aunque es innegable que con esa fórmula el equipo que dirige Juan Cruz Real pierde salida por dicho sector.



Alexis García también hizo cinco variantes nominales respecto al plantel que cayó 2-5 con el Cali el pasado jueves, y realmente tuvo el control del encuentro, sobre todo en tarea de contención.



Por lo visto en los primeros minutos parecía que los dos equipos iban a salir a jugar un partido abierto, de ida y vuelta, pero lo cierto es que fue más efectivo el trabajo de las defensas. El elenco rojo tuvo como inicialista al peruano Aldaír Rodríguez en punta, pero pesó muy poco.



(Además: La mamá de Fredy Guarín rompió su silencio)



En 12 minutos disputados se produjeron acciones interesantes de lado y lado con Aldaír Rodríguez, quien a pase de Santiago Moreno remató a las manos de Sergio Román, otra de Juan Mahecha y una de Duván Vergara.



América volvió a aparecer con Santiago Moreno a los 19 y por poco hay autogol de John García en Equidad. Moreno remató por encima a los 27 a pase de Duván.



En el minuto 44, luego de un tiro de esquina desde la izquierda dio rebote Pablo Ortiz, el balón lo tomó Daniel Mantilla para rematar de zurda cerca de donde estaba Aldaír Rodríguez y vencer a Joel Graterol sobre el palo izquierdo para el 0-1.



En el complemento no hubo cambios en el local,



Moreno se juntó con Yesus Cabrera por la izquierda, pero el remate de zurda del cartagenero no tuvo dirección.



Luis Sánchez entró por Luis Paz a los 9 minutos del complemento. A los 17 en un centro de Moreno se equivocó Andrade al rematar incómodo mientras Ortiz estaba solo atrás.



Sobre los 20, Nicolás Giraldo reemplazó a Kevin Andrade para darle mayor volumen ofensivo al América. Carrascal se atrevió con un derechazo en media distancia, pero el arquero Román sacó el balón al tiro de esquina.



América se equivocó en la entrega y aparte se hizo muy previsible en su juego y amontonado en ataque, facilitándole las cosas a Equidad.



Jeison Lucumí entró por Cristian Arrieta a los 28, y el extremo no tuvo serenidad para aprovechar un pase al vacío de Moreno para superar a Román.



(En otras noticias: Así fue el incidente racista en el juego Valencia vs. Cádiz)



Sin embargo, Alexis García terminó de poblar su mitad de cancha al ordenar las entradas de Stalin Motta por Pablo Lima y David Camacho por Diego Herazo, a los 29.



Por su parte, Alexis García ingresó a Jefferson Mena por Juan Mahecha y Juan Colina por Larry Angulo para tratar de cerrar el partido y asegurar los tres puntos.



Vergara recibió un rebote a los 33 tras el cobro de un tiro libre, pero remató desviado de media distancia, la misma decisión que tomó Nicolás Giraldo a los 36.



Sobre 38 Vergara probó nuevamente con un derechazo que contuvo abajo Román, evitando el tanto del empate escarlata. Y Santiago Moreno probó otra vez los reflejos de Román, quien se acostó para quedarse con el balón a los 43.



Desde el 6 marzo de 2010 América no le gana a Equidad en el Pascual Guerrero, ese día lo hizo con marcador de 3-1, once años largos que demuestran la dificultad que representa el cuadro capitalino para el equipo vallecaucano.



En la próxima fecha, América visitará a Jaguares el próximo fin de semana, mientras que Equidad tendrá descanso.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

Más noticias de Deportes

- Fredy Guarín rompe el silencio y habla de su situación



- Dávinson Sánchez, víctima de mensajes racistas en Inglaterra



- Independiente Medellín sigue complicado por el covid-19