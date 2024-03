Amenazas de barras bravas: ¡sepulcros blanqueados! (Meluk le cuenta)

Jhon Bodmer dijo que se iba de la dirección técnica de Nacional porque lo amenazaron a él y a su familia en las redes sociales. Antes, José Aja, jugador del Medellín, se aisló temporalmente del equipo por lo mismo: intimidación y ofensas en plataformas digitales.



(Le puede interesar: De no creer: el autogol más extraño que tiene sorprendidos a los hinchas)

Desde el año pasado, a los directivos de Nacional los han amenazado con carteles mortuorios en postes y paredes, con ultimátums en las redes y mensajes de WhatsApp desde que decidieron cortarle el chorro de plata a la barra brava, un grupo violento que cobraba por cuidarse a sí mismo.

Facebook Twitter Linkedin

Barra de Nacional prendió fuego en el Atanasio tras el partido contra Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En la noche del jueves pasado otra barra violenta, brava y delictiva amenazó de muerte a un árbitro. Amenazar es un delito que aparece en el código penal.



En este país, en el que han pasado y pasan las cosas más horribles, ninguna amenaza se puede tomar de manera ligera. Hay más de 200 años de pruebas.



Ahora las barras bravas criminales amenazan a directivos, técnicos, jugadores, árbitros y periodistas, mucho más en esa alcantarilla anónima de las redes.

(Lea también: Mayra Ramírez deslumbra en Chelsea: este es su nuevo golazo)



Pero en el fútbol nuestro, que nunca admite tener la culpa de nada y en cambio se declara víctima de todo, han sido los propios directivos, los mismos jugadores y la prensa fanática los cómplices de estas barras criminales. Todos ayudaron a crearon el monstruo y ahora se lavan las manos sacando comunicados y haciendo votos de lugar común por la paz.

Facebook Twitter Linkedin

Cali vs. Once Caldas Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Los directivos que históricamente apoyaron (¡y apoyan aún!) a las barras criminales con dádivas, patrocinios, pagos y boletas son los primeros que enturbian la Liga.



Tiran la piedra y esconden la mano. Dos ejemplos recientes: a Tulio Gómez, dueño del América, no le tembló la voz, ni el Twitter, para asegurar que lo habían “atracado” por dos jugadas polémicas en contra de su equipo. El viernes pasado, después de un comunicado de la Dimayor para pedir cordura, Tulio se retractó de lo dicho y ofreció excusas. Pero ya después del ojo afuera...

Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje… — Tulio Gómez (@tulioagomez) March 1, 2024

Este fin de semana, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, publicó en sus redes: “Confabulados toda esta mano de bandidos para hacer con el fútbol lo que quieren, el BAR es el NIDO (sic)”.

Pero no son solo los dueños: varios de los más importantes dizque ‘orientadores de opinión’, periodistas reconocidos en medios y redes hablan de que “robaron” al equipo de su ciudad o del que son descaradamente fanáticos.



Como ya lo he dicho, en este país que puede ser podio mundial de torcidos muy seguramente pasarán trampas, pero no todos los errores de los árbitros son “atracos”. ¿Será que cuando se equivocan a favor de sus equipos habrá que sospechar que ellos provocaron el supuesto “atraco”? Ahí sí pasan de agache. Incluso alegan falsas antipatías regionales.



Sin revelar prueba alguna, directivos y periodistas de camiseta, como cualquier hincha de cerveza y morcilla, les repiten a los brutos violentos de las barras criminales que todo error en contra de su equipo ha sido un “asalto”.



Cuando los barras brutos, violentos y criminales cometan el delito de amenaza, recuerden todo lo que ya les han dicho, todo lo que ellos les han oído... ¡Sepulcros blanqueados!





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

​@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes

-Atlético Nacional: este es el primer mensaje de Pablo Repetto, el nuevo técnico, video



-Iván Mejía hace duras confesiones: su soledad, la depresión y las amenazas



-Primero la observación, luego la estadística... (Último tango)