¿Se va Amaranto? Esto dijo el técnico del Junior

La última semana para el Junior había sido de mucha tensión. Hace ocho días, Envigado le empató en el remate del juego, y el miércoles, Deportivo Cali le ganó en Barranquilla. Ahora, el equipo que dirige Amaranto Perea perdió 2-1 con Boyacá Chicó, que era el colero de la Liga y es, hoy, el equipo que se iría al descenso. Esto dijo Perea en la rueda de prensa posterior al partido.

¿Su puesto está en duda? “No sé. De momento ni don Fuad (Char) ni el presidente me han dicho a mí que mi continuidad estaba en duda. Entiendo que la última semana ha sido de mucho revuelo, entiendo que Junior genera mucha noticia y entiendo que no hemos estado a la altura. A partir de ahí, cualquier otra información que haya salido es falsa”.



(Lea también: James, feliz con la victoria y su desempeño: 'Hemos hecho historia')



La responsabilidad de los jugadores. “Acá no hay que buscar responsables: yo soy el que entreno, el que diseña el plan de partidos. No busquen responsables, el responsable de lo que está pasando acá soy yo”.



Por qué les cuesta tanto. “Los rivales se cierran, al final nosotros sí generamos ocasiones de gol. Empezar perdiendo siempre es muy difícil, un rival necesitado de resultados. Hoy (sábado) se nos volvieron a encerrar. Aun así, generamos ocasiones por dentro y por fuera, pero no estamos siendo eficaces. “En ese sentido, el análisis es muy sencillo de hacer”.



¿Va a hacer cambios? “Nosotros hemos venido de alguna manera condicionados. Tenemos dos laterales izquierdos lesionados, tenemos jugadores para sacar los partidos adelante, hoy también está Germán (Mera) lesionado y él tiene un peso específico en la línea defensiva, pero tampoco me quiero detener en esto. Insisto, después de que empezamos perdiendo tan temprano, se hace muy difícil, con goles que son perfectamente evitables. El equipo controló y fue capaz de ir al frente, pero esas desconcentraciones nos están costando caro. Sin dida, remar en contracorriente es bastante más difícil”.



(En otras noticias: Julio Teherán cambia de equipo: esta es su nueva novena)



¿Cómo levantar el ánimo de los jugadores? “Yo creo que lo más difícil ha sido quizás esta última semana. El partido contra Envigado, como se resolvió todo, teníamos casi los tres puntos. Después enfrentamos lo del Cali y genera muchas dudas. El equipo sí tiene momentos donde hace buen fútbol, no creo que sea un desastre como dicen muchos. Ante el resultado, quizás mis palabras no tengan mucho peso. Mientras los directivos consideren que esté acá voy a pelear. Mi vida ha sido de esa manera, Los futbolistas se han dado cuenta de que la concentración es clave para ganar partidos”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Andrés Felipe Román: horas cruciales para su carrera y su futuro



- El clásico de la fecha: Nacional y América, frente a frente



- Boca, sin Román, pero sí asegura continuidad de otro colombiano