Perea, sin excusas: ‘No podemos echarle la culpa al que no la tiene’

Amaranto Perea, el técnico del Junior de Barranquilla, dijo que le preocupa el criterio que se utiliza para algunas jugadas que analiza el VAR, pero agregó que confiaba en la herramienta. En esta conferencia de prensa no asistió ningún jugador del equipo visitante. Perea analizó así la derrota contra Nacional en Medellín.

El balance. “Creo que fortalecidos. El resultado considero que es injusto. El equipo en el primer tiempo y parte del segundo compitió y compitió muy bien. Estábamos más cerca de marcar que Nacional, que es un buen equipo. Lástima el resultado, pero tengo que decir que mis jugadores han estado en un nivel bastante alto”.



¿Se siente perjudicado por el VAR? “Yo confío en el VAR, me parece una herramienta buena. Lo que me preocupa son los criterios que se aplican para resolver jugadas. En muchas jugadas como esta, el árbitro ha ido hasta el VAR y ha decidido si es fuera de lugar o no. El penalti no lo he visto, pero si es penalti es penalti. No estoy en contra de que la herramienta entre y se pite lo que realmente se ve. Lo que me preocupan son los criterios que se utilizan para tomar una u otra decisión. Es lo que te puedo decir, nada más”.



La expulsión de Teo. “Teo es un hombre grande, en situaciones como esta, donde está el VAR, el VAR revisa todo. Tenemos que ser mucho más inteligentes. No sé qué fue lo que pasó, estoy pendiente de otras cosas, pero si Teo se equivoca y es roja, es roja. Ahí tenemos que revisarnos nosotros. Tampoco podemos entre las equivocaciones echarle la culpa al que no la tiene. Hay que asumir. Veremos qué le pasó a Teo en este caso y hablaremos con él. Sé que Teo quiere mucho a este equipo, pero si se ha equivocado en esa, creo que ha cometido un error muy importante”.



¿Los afectó lo que pasó? “Creo que las jugadas nos condicionaron mucho. Nuestros jugadores salieron un poco del objetivo, empezaron a pelear y perdimos el enfoque de lo que realmente teníamos que hacer”.



La falta de gol. “Creo que hay momentos y hay rachas. Aún así nos ponemos en ventaja, creo que ese gol nos fortalecía mucho más, ellos tenían que salir a presionar y nos iban a dejar mucho más espacio. Queda claro que no tuvimos la eficacia que hemos tenido en otros partidos y eso sin duda afecta”.



