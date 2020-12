Futbolistas de Junior jugaron contra América con síntomas de covid-19

Una delicada revelación hizo el técnico del Junior de Barranquilla, Amaranto Perea, al afirmar que en el partido contra el América de Cali, de la ida de las semifinales de la Liga colombiana, disputado el domingo pasado, algunos futbolistas jugaron con síntomas de covid-19.



Junior reportó antes del partido contra Coquimbo que ocho jugadores y dos miembros del cuerpo técnico habían sido identificados como positivos por covid-19, lo que dejó al equipo barranquillero mermado para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana, que terminó perdiendo 1-2.



Las especulaciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Llegaron a señalar conductas extrañas en Cali. Algunos periodistas sugirieron que algo en los protocolos en esta ciudad no estaba bien. La razón es porque Junior y Nacional habían reportado varios casos positivos después de enfrentar al conjunto caleño en el estadio Pascual Guerrero.



Uno de estos comunicadores fue Hugo Illera, quien en el programa Conexión, de Win Sports, había dicho: "Sin armar pelotera, creo que hay que mirar de qué manera América está cuidando la parte de la asepsia en el Pascual Guerrero. La Dimayor debe intervenir en eso".

“Hay que mirar de qué manera América está cuidando la asepsia del Pascual Guerrero " @diariodeportes #ConexiónWIN pic.twitter.com/mYoVU2sTZs — Conexión Win 🏡👍 (@ConexionWIN) December 9, 2020

Con estos líos del contagio y todas las suposiciones habidas y por haber, Junior perdió con Coquimbo y unas horas después, Luis Amaranto Perea hizo unas delicadas revelaciones sobre los contagios en su plantel.



"Los primeros días los síntomas sí fueron fuertes. Muchísimo dolor de cabeza. Creo que en la voz se me siente todavía. Malestar general. Por suerte no he tenido debilidad en el cuerpo. Un poco de tos, pero los primeros días debo reconocer que fue bastante duro. Después de los medicamentos hemos estado bastante mejor", comenzó narrando Perea en una entrevista en Antena 2.



Hasta ahí todo estaba normal. El entrenador fue consultado sobre cuándo comenzó a presentar esos síntomas. “Básicamente, entre la vuelta de Chile y la llegada a Cali. Fueron esos tres días, en donde empezamos a sentir los síntomas varios de nosotros y fue cuando nos empezamos a preocupar”.



Acto seguido le preguntan: "¿Ustedes jugaron el 0-0 (contra América el domingo pasado) con síntomas?”. Y la respuesta fue: “Algunos de nosotros ya teníamos algunos síntomas, correcto”.

Amaranto explicó que los últimos exámenes que se realizaron fueron antes del viaje a Chile para enfrentar a La Calera, en el encuentro que ganaron por penales para avanzar a los cuartos de la Suramericana.



“72 horas antes de viajar nosotros nos hicimos las pruebas. Viajamos a Chile siendo todos negativos y en las siguientes pruebas después del partido contra América es cuando aparece el positivo”, añadió.



Y al final remató: “Para el campeonato local no se hicieron pruebas. Los exámenes nos los practicamos el día lunes que llegamos a Barranquilla. Fue cuando salieron los positivos”.

Cabe destacar que a inicio de la semana pasada, Didier Moreno había dado positivo por covid-19, lo que lo obligó a perderse los encuentros contra La Calera y América de Cali.

Protocolo

Según lo establecido por el protocolo de la Dimayor, solo se realizan pruebas PCR. Se diseñó una propuesta de control de pruebas entre 10 y 12 días. “Sin embargo, se realizará seguimiento y control semanal para determinar cualquier novedad o actualización al respecto”.



El calendario de pruebas sugerido fue:

Prueba 1: viernes 4 de septiembre

Prueba 2: lunes 14 de septiembre

Prueba 3: viernes 25 de septiembre

Prueba 5: viernes 16 de octubre

Prueba 6: lunes 26 de octubre

Prueba 7: viernes 6 de noviembre

Prueba 8: lunes 16 de noviembre

Prueba 9: viernes 27 de noviembre

Prueba 10: lunes 7 de diciembre

Prueba 11: viernes 18 de diciembre



