'No pude entregar un título que es lo que este equipo exige': Amaranto

Amaranto Perea puso la cara este miércoles y se refirió a su salida de la dirección técnica del Junior.



El entrenador aclaró todas las inquietudes respecto a su partida, analizó lo sucedido y se refirió a la llegada de Arturo reyes en su reemplazo.



Salida de Junior: "Todo se ha dado de forma natural, una relación que termina amigablemente y que cuando no funciona, lo adecuado es que finalice. La decisión es acertada para ambas partes porque le permite a Junior reconducir el camino y yo estoy tranquilo, he entregado todo lo que soy a esta institución, ha sido una experiencia extraordinaria, por el trato que he recibido, por la familia juniorista y mi carrera empieza".



Causas: "Después del partido contra Jaguares le manifesté el cansancio que tenía al grupo de jugadores, las cosas no salían por más que buscábamos soluciones, no generábamos una estabilidad y el día de ayer me cita el presidente y me comunica la decisión de no continuar. Ha sido en los mejores términos. Siempre fui autocrítico, al final los que no funcionan son los resultados, no pude entregar un título que es lo que este equipo exige, al final hay cosas positivas que no se resaltan porque ante esta situación es muy complicado encontrarlas, pero he tenido tiempo para generar mejores sensaciones".

Amaranto Perea, DT de Junior. Foto: EFE



Relación con jugadores: "Con los jugadores la relación siempre ha estado perfecta, creo que se les ha respetado, se les ha valorado, nunca se les ha expuesto. Lo que pasa adentro es responsabilidad del entrenador, después lo que tenga que corregir Junior, no sé si yo sea el más indicado".

Polémica por un asado: "Se hizo un asado, yo utilicé un cerveza y nada más. ¿Quién no se toma un cerveza? Parece que llevamos las cosas a los extremos. Si en el momento el equipo no funcionaba y eso se va a escandalizar, lo pueden escandalizar, pero yo doy la orden y era una actividad para quitarle presión al grupo. Estábamos compartiendo entre nosotros, un cerveza es menos dañina que una Coca Cola, no hay misterios".

Arturo Reyes: "La apuesta de Arturo es buena. Conoce la casa, ojalá le vaya bien. Hay que generar un contexto positivo, hay que confiar y después revisar y analizar. Ojalá se haga un buen ambiente con la llegada".



Futuro: "Los números son contundentes y, de cara a mi futuro, voy a descansar estos 6 meses, estuve casi un año al frente del equipo, mentalmente estoy bastante cansado, pero tendré tiempo para reflexionar y preparar lo que viene para mi carrera".



Volver a Junior: "No lo sé, en la vida uno nunca puede decir que no, yo soy joven, tengo mucho por recorrer. Un equipo como Junior, cualquiera que sea la situación que esté, siempre será importante, ojalá en un futuro nos vuelva a juntar y que la cosas salgan mejor que ahora".



Fútbol colombiano: "No somos candidatos y eso es real. Son tres-cuatro años que no hemos podido, ningún equipo ha podido. Puede que Nacional o nosotros hubiésemos pasado (Libertadores), pero eso no cambiaba la realidad del país futbolísticamente hablando, hay que reconocer que estamos en deuda, lejos, nosotros somos un país que vende, Brasil y Argentina son países que compran con una inversión muy superior a la nuestra. La lógica nos diría que no somos candidatos. Podemos hacer más de lo que hemos hecho", finalizó.





REDACCIÓN FUTBOLRED

