Amaranta Hank es una de las actrices porno colombianas más reconocidas en la industria del entretenimiento para adultos. Además, es una exitosa modelo de OnlyFans.

Entre aquellos que la han contactado en secreto, según reveló ella, hay futbolistas. Y uno de ellos se pudo haber metido en problemas luego de una llamativa confesión de la cucuteña, cuyo nombre de pila es Alejandra Omaña.



Invitada al programa ‘Del Humor y Otros Demonios’, que se transmite en YouTube, Amaranta contó que, entre otros, Sebastián Salazar, actual futbolista del Bogotá FC, y pareja de la artista Marbelle, la buscó para pretenderla.



(Puede interesarle: Los secretos de la tenista más seguida del mundo para renacer en Bogotá).

Los pretendientes de Amaranta Hank

Facebook Twitter Linkedin

Amranta Hank fue columnista en la revista 'Soho'. Foto: Captura de pantalla - Instagram:@yakuzaperu3

“El novio de Marbelle sí me ‘echaba los perros’ yo creo que mientras le ‘echaba los perros’ a ella, al mismo tiempo”, fue el bombazo que tiró Amaranta Hank sobre el futbolista bogotano, que está regresando a la competencia jugando en la Segunda División del fútbol colombiano.



“Él me conversaba y después dizque novio de Marbelle. Y yo (pensaba) ¿a qué horas?, si me estaba conversando a mí”, añadió la modelo de OnlyFans.



Entre las explosivas revelaciones, Amaranta contó que tuvo una relación sexual con un ciclista, que la dejó impresionada: “¿Sabes quién fue un ‘polvazo’ bien…? Un ciclista”, comentó, aunque no reveló su identidad.



(Además: Juan Pablo Montoya se confiesa: 'No me arrepiento de haber dejado la Fórmula 1').

Más futbolistas

Facebook Twitter Linkedin

Amaranta Hank, periodista y actriz porno. Foto: Cortesía

La cucuteña, recientemente divorciada, aseguró que son muchos los jugadores de fútbol que la han contactado, se han acercado o ha tenido alguna relación.



“¡Esos sí me caen bastante! No, yo tengo una nómina… Yo tengo mi propio once”, dijo Hank, aunque no especificó nombres o hasta dónde llegó con ellos.



Eso sí, apuntó que “a los futbolistas los mandan a quedarse quieticos, que no hagan muchos esfuerzos”, a la hora de tener relaciones.



Finalmente, Amaranta fue enfática sobre revelar detalles o identidades: “Esas historias me las llevo a la tumba”.

Más noticias

FUTBOLRED