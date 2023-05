El fútbol colombiano se sacudió el fin de semana con las declaraciones del técnico de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, quien denunció que jugadores de su equipo, que actúa en el torneo de ascenso, estaban amañando resultados de partidos.

“Hay situaciones que se han presentado este semestre, es destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la Dimayor y de la Federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Qué se viene presentando, que se han amañado los partidos. En esa carta anuncian que vienen a investigar todo el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo Guerrero tras la derrota 1-2 contra el Deportes Quindío.

“Creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, pero la situaciuón del amaño de partidos ya no lo pdodemos controlar como directores técnicos. No me estoy inventando nada, se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco: él les puede manifestar lo mismo, que son cosas extrafutbolísticas y que han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mías”, agregó.

Boca Juniors de Cali cerró el torneo de la B con derrota contra Quindío.



Hasta ahora, ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol se han pronunciado al respecto. “Tengo entendido que llegó una sanción para un jugador que estuvo con nosotros el año pasado, lo sancionaron dos años. Nosotros estamos a cargo del equipo desde 2019 y tengo entendido que esto se viene manifestando desde 2018, esto nos lo dijo en el presidente en el camerino hace cuatro partidos”, aseguró Guerrero.

El castigo de la Dimayor para el técnico de Boca Juniors de Cali



Pero el que terminó castigado fue el entrenador. El Comité Disciplinario del Campeonato anunció que Guerrero queda suspendido para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante cinco semanas.



Además, el técnico de Boca Juniors de Cali deberá pagar una multa de 13.514.000 pesos por decisión del Comité.



“Una vez analizadas las declaraciones rendidas en la entrevista post partido por parte del Director Técnico del Boca Juniors, se logró demostrar por parte del Comité que las mismas comprometían la buena imagen de varios de los sujetos pasivos protegidos en el artículo 72 del CDU de la FCF, por lo que se procedió con la imposición de sanción de suspensión para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y con la multa allí contemplada”, dice la resolución.



