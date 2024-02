Amaño de partidos en Colombia: mafias mexicanas y rusas, detrás del 'negocio' 

Este viernes se realizó una denuncia sobre las apuestas ilegales en el fútbol colombiano.

el periodista Carlos Antonio Vélez hizo la denuncia en su programa de Antena 2 de RCN en el que aseguró que se está investigando el proceder de varios jugadores y árbitros en dos compromisos de la liga colombiana que disputó el equipo Patriotas de Boyacá.



“Un grupo de apostadores llamó a un jugador para que ayudara a modificar el resultado de un partido y convenciera a otros de sus compañeros de que ayudara”, dijo Vélez.

Megapuesta apuestas fútbol Foto: IMAGO / Pond5 Images

Y agregó: “Son dos partidos inicialmente los que están en investigación. Hay un árbitro cambiado y la invitación a otro jugador para que se tirada en el área para que le sancionaran un penalti”.



De igual manera, se conoció que por el momento hay cinco jugadores citados a declarar y uno está separado de los entrenamientos de Patriotas.



Consultado sobre la denuncia, César Guzmán, presidente de Patriotas, señaló que el club pidió a la Federación Colombiana de Fútbol los audios del VAR de los dos juegos de los que ellos tienen sospechas, pero no se los entregaron.

Antecedentes

Boyacá Chicó ahondó en su denuncia sobre presuntas irregularidades en el fútbol colombiano.



El equipo expresó en un comunicado que a un futbolista de su plantilla le ofrecieron dádivas antes del partido contra Deportivo Cali de la fecha 20 de la Liga del año pasado.



El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club se permite denunciar públicamente el ofrecimiento de dádivas a los jugadores de nuestra institución para dejarse ganar del Deportivo Cali en la última fecha de la Liga Betplay Dimayor 2023-ll", dijo Chicó.



Y agregó: “Rechazamos y condenamos que estas viejas prácticas indebidas se sigan presentando dentro del fútbol profesional colombiano e instamos a muestras autoridades a investigar los hechos acá denunciados, esperando que las investigaciones lleguen hasta los responsables y se impongan las sanciones a las que haya lugar".

Millonarios vs. Chicó. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Nicolás Pimentel, presidente del equipo boyacense, dio nuevas declaraciones este lunes y ahondó en detalles sobre su denuncia.



Pimentel indicó que hay grupos extranjeros participando en apuestas ilegales en el fútbol colombiano, y que de ahí vienen los ofrecimientos y dádivas a un jugador de su plantilla. También denunció que el jugador en cuestión, del que no se conoce su identidad, ha recibido amenazas.



"Hablamos con el jugador y acaba de ser amenazado, y su familia, si vuelve a abrir la boca. Eso no es tema de las casas de apuestas... En 2020 sufrimos un tema similar y mi papá se encontró con una persona que le informó que grupos rusos y mexicanos estaban apostando en el fútbol colombiano... Que Fiscalía y Dimayor usen sus herramientas para rastrear esta llamada que recibió el jugador y saber quién fue” , dijo en el programa Equipo F de ESPN.



Pimentel expresó que el jugador no va a ser sacado de la plantilla para el partido de la fecha 20 para no exponerlo.

En total, los elementos incautados están avaluados en cerca de $3.000 millones. Foto: Coljuegos

“El jugador sintió presión y aplaudo su gallardía, ¿cuántos otros no han callado? Él habló y nos pone en situación complicada, si lo retiro del partido lo expongo públicamente”, dijo.



PImentel insistió en que en 2020 el equipo vivió una situación similar que fue denunciada y no prosperó la investigación. Explicó el mecanismo que han detectado para el ofrecimiento de dádivas.

