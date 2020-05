Terminó encuentro Álvaro Uribe con el fútbol: lo que pasó, al detalle

Se cumplió este jueves la reunión entre el senador Álvaro Uribe Vélez, los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor, Ramón Jesurún y Jorge enrique Vélez, respectivamente, y algunos presidentes de los diferentes clubes del rentado local, para hablar de lo que tiene que ver con este deporte y su paro por la pandemia del coronavirus.

Adicional a Uribe, hubo otros integrantes del partido político del Centro Democrático, así como los viceministros de Turismo, Trabajo, Deportes y Salud. En total, hubo 68 personas presentes en esta reunión.



Aunque Álvaro Uribe había dicho a EL TIEMPO que él pidió reunirse con los dirigentes del fútbol colombiano porque “en el Centro Democrático nos hemos propuesto cumplir la tarea de correo social”, este diario conoció que no fue una reunión como la había presentado el senador, en la que él quería hablar desde su cargo, sino que fue una reunión directamente con el Gobierno.



En la reunión, Uribe señaló que su función es de ser un transmisor social de los temas para llevar las preocupaciones y buscar soluciones. Además, se tocó el tema de cuándo se podrían retomar los entrenamientos del fútbol colombiano.



Por otro lado, el presidente de la Dimayor les dijo a los viceministros que si el fútbol no arranca rápido, los equipos estarán arruinados en septiembre. Esa afirmación fue entendida por el senador Uribe, quien pidió, además, que se aceleraran los análisis del Gobierno para acortar los plazos.



Por otro lado, Uribe, como lo había comentado en la reunión de control político en la comisión séptima del Senado, dijo que sería muy bueno llevar por televisión el fútbol pronto a los colombianos y que fuera con transmisión abierta y cerrada.



“No sé qué piensan ustedes de reanudar los campeonatos de fútbol por televisión. Todos estamos pegados de una pantalla y televisión y en estos tres días sin IVA, a pesar de que los colombianos tienen muy reducidos los recursos en sus bolsillos, creo que habrá una compra importante de esos aparatos, porque se venderán hasta cierto nivel del 19 por ciento de IVA”, aseguró Uribe en el control político que se desarrolló en la mañana de jueves.



Uno de los presidentes que no se presentó a dicha reunión fue el de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien aseguró que no es el momento para tener este tipo de reuniones, además de que no se debe politizar el deporte.



“Creo que al deporte no hay que meterle política, estamos en una situación en donde no hay gobernabilidad, en donde el presidente de la Dimayor quiere sacar algunos beneficios y por lo tanto, respetando al Gobierno, al Presidente, al ministro y respetando al doctor Álvaro Uribe, creo que no era oportuno hacer una reunión de estas, porque no se pueden buscar soluciones detrás de intereses personales como tiene el señor Vélez (presidente de la Dimayor)”, comentó.



Y Méndez insistió: “Creo que es el momento menos oportuno para hacer política, Vélez (presidente de la Dimayor) lo que busca es reencaucharse y nos está utilizando para decir que tiene poder y que tiene influencias, eso es lo que yo pienso”.



Uno de los puntos que quedó en el aíre fue el tira y afloje que hay entre volver rápido a los entrenamientos y tomarse más tiempo para retomar esta actividad.



“Estamos en un dilema, porque el Ministerio de salud quiere postergar mucho los encuentros, solo quieren que iniciemos los entrenamientos para mantener los trabajos. Por otro lado, el senador y su bancada tienen la voluntad de que arranquemos tanto entrenos como partidos rápidamente (entrenos en junio, partidos julio), bajo todos los protocolos y velando por la seguridad de todos”, dijo un presidente.



