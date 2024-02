Álvaro Montero busca superar una noche con dos dolorosos errores

Álvaro Montero llegó a Millonarios en 2022 y desde su contratación el equipo ha tenido una época gloriosa. Ya levantó tres trofeos con el escudo azul y blanco en el pecho: la Copa Colombia en su primer año, la Liga en 2023-I y la Superliga hace un par de semanas.

Sin embargo, el portero albiazul tuvo una noche para el olvido contra el Deportes Tolima, su antiguo equipo, en el que también fue campeón en 2018. Montero quedó comprometido en los dos goles del rival, aunque cabe anotar que la responsabilidad fue compartida.

En el 1-0, anotado por Álex Castro a los 28 minutos, Montero se lanzó mal y no pudo retener un remate que salió luego de un balón que perdió Daniel Giraldo cuando intentó salir jugando por el centro.

Deportes Tolima 1-0 Millonarios

⚽ Alex Castro

🅰️ Brayan Gil



📌 Tercer partido consecutivo de Gil con aportación de gol.pic.twitter.com/nCaECKP4wv — Jose Perez (@JosePerez1205) February 3, 2024



Otro error, y muy grave, ocurrió diez minutos después, también compartido entre Montero y otro compañero suyo, el zaguero Andrés Llinás, quien, ante la presión de los delanteros del Tolima, hizo una devolución que se quedó muy corta. El portero intentó salir a rechazar, pero le pegó al aire y Yeison Guzmán aprovechó el error para anotar el segundo tanto del vinotinto y oro.

Deportes Tolima 2-0 Millonarios

⚽ Yeison Guzmán



📌 4 partidos, 4 goles. Goleador en solitario del torneo.pic.twitter.com/0HJshIluKh — Jose Perez (@JosePerez1205) February 3, 2024

Las dos fallas le costaron muy caro a Millonarios, que perdió el invicto en la Liga y llegó a tres partidos sin ganar. Venía de dos empates consecutivos, contra Bucaramanga como visitante (0-0) y contra Alianza en El Campín (1-1). No es el mejor comienzo de campaña de la era del DT Alberto Gamero (véase gráfico).

Millonarios, a trabajar para superar el bajón

A las preocupaciones que tiene Gamero por las constantes lesiones que tienen diezmada la plantilla, ahora se suma este súbito bajón de nivel de varios de los referentes, en especial el de Montero. Sin embargo, el entrenador samario, que este sábado cumplió 60 años, tomó el tema con mucha tranquilidad.



“Nos equivocamos en dos salidas, una mala devolución de nuestro central, una perdida de nuestro volante en mitad de cancha y sabíamos que Tolima era peligroso en eso”, declaró Gamero, sin referirse directamente al portero, pero reconociendo los dos costosos errores.



A la rueda de prensa posterior a la derrota contra Tolima asistió el costarricense Juan Pablo Vargas, quien reaparecía tras recuperarse de su lesión muscular y que vio los dos goles desde el banco: entró en el segundo tiempo.



Vargas calificó lo sucedido como un accidente. “Los goles que nos encajan no creo que sean por exceso de confianza, sino que son jugadas de técnica personal y uno como jugador está expuesto a tomar malas decisiones y a equivocarse, pero yo no vi un equipo relajado y no creo que por eso hayan sido los goles del rival”, dijo.



Montero estuvo a punto de irse del club después de ganar la Superliga. Estudiantes de La Plata hizo una oferta por él, pero finalmente no hubo un acuerdo. El portero tiene la confianza de Gamero, es uno de los seis jugadores que han sido titulares en todos los partidos del año, además de Llinás, Giraldo, Delvin Alfonzo, Jorge Arias y Leonardo Castro.



Se vienen dos clásicos, contra América, el miércoles, y contra Nacional, el domingo. Montero deberá demostrar que lo de Ibagué fue solo una mala noche.



DEPORTES

Más noticias de Deportes