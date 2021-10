Tolima, incómodo con anuncio de Montero a Millos, toma decisión radical

Álvaro Montero no es más arquero del Tolima, club que emitió un comunicado en el que advierte el hecho y señala que no está de acuerdo en la forma en que se hizo el anunción del paso a Millonarios.

"Hemos determinado no extender la relación contractual con Álvaro Montero, cuyas condiciones son contrarias a nuestro modelo de sostenibilidad económico", señaló Tolima.



Y agregó: "No compartimos la manera en que fue anunciado el nuevo vínculo laboral de nuestro jugador, quien tiene contrato vigente con nuestra institución hasta el 31 de diciembre de este año".



"Hacemos un llamado a mantener las buenas maneras y más cuando nos encontramos en un marco de competencia directa como lo es La Liga Betplay 2021-II. La situación, sin lugar a dudas, nos condiciona en las decisiones deportivas por venir", se señaló.



Montero fue anunciado el martes pasado como nuevo jugador del club bogotano, pero la forma no caypó bien en las huiestes tolimenses.





