Álvaro Montero pasó, en apenas ocho días, de haber sido cuestionado por el gol de tiro libre que le marcó el Medellín a convertirse en pieza fundamental para poner a Millonarios a la cabeza del cuadrangular B, tras derrotar 1-0 a un durísimo Boyacá Chicó.

El guajiro tuvo cinco atajadas clave, entre ellas un penalti que le detuvo a Romir Balanta terminando el primer tiempo, el tercero que ataja desde que llegó a Millonarios: el año pasado les paró cobros a César Arias, del Pasto, y a Luis Carlos Ruiz, entonces en Cortuluá y hoy compañero de equipo.

Montero reconoció que ese penalti atajado es producto de un trabajo de equipo con el cuerpo técnico azul. Balanta había cobrado dos penaltis este semestre y no había fallado. “Hay que agradecerle al grupo de trabajo de análisis de Millonarios, siempre nos están pasando información, a la hora de tomar decisiones ayuda bastante”, explicó Montero a Win Sports.



Esa atajada, a propósito, estuvo marcada por algo de polémica. Algunos criticaron el hecho de que Montero no tenía los dos pies sobre la raya. Sin embargo, el VAR y el árbitro central, Jhon Hinestroza, no detectaron nada irregular.

Montero habla del estilo de juego de Millonarios

Boyacá Chicó le plantó cara a Millonarios y lo hizo ver menos vistoso que, por ejemplo, el martes, cuando estaba arrollando a Peñarol en la Copa Sudamericana, antes del aguacero que arruinó la cancha y obligó a parar el partido. Millos también sintió el esfuerzo.



“Nosotros no jugamos solos. El rival es un buen elemento, Boyacá Chicó juega bastante bien, tiene muy buenos jugadores, una intensidad de juego bastante importante. No siempre se puede jugar bonito”, agregó el portero azul.



Gamero destacó el buen ambiente que tiene Millonarios, tanto internamente como en la relación con los hinchas, ahora que el equipo es líder de su grupo y que viene un doble enfrentamiento contra el América, el miércoles en Cali y el sábado en El Campín.

Formación de Millonarios en el partido contra Boyacá Chicó.



“Cuando se hacen las cosas bien se refleja en los resultados. Acá se ha tenido bastante paciencia al respecto, la atmósfera está bonita, los hinchas, el profe, nosotros queremos estar disputando una final nuevamente y para eso nos comprometemos partido a partido”, expresó.



“Es para lo que estamos trabajando desde principio del año. El equipo viene haciendo muchas cosas buenas y esperamos seguir en esa senda de la victoria”, concluyó.



