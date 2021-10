A Montero le quitaron el dorsal y lo dejaron fuera de la convocatoria

Deportes Tolima sigue tomando medidas en el caso de Álvaro Montero, recientemente anunciado como nuevo jugador de Millonarios: no contará con el portero este jueves contra el América de Cali, partido desde las 8 p. m. con tv de Win +.



Lo invitamos a leer: (Prensa española elogia al 'Tigre' Falcao García por su gol a Barcelona)

En la plantilla entreagada en redes sociales de los convocados por el profesor Hernán Torres, William Cuesta aparece a la cabeza usando el número uno, el que hasta hace poco portó el golero Montero.



Tanto Cuesta como Jefferson Martínez son los dos porteros llamados a competir por la portería titular del conjunto pijao para lo que queda del campeonato y el próximo semestre.

Los convocados

Los 18 convocados por el profesor Hernán Torres para el duelo de la fecha 16 ante el América de Cali.



¡VAMOS TOLIMA! 🤎💛 pic.twitter.com/2EDXyu2Px0 — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) October 28, 2021

Llamado a las buenas maneras

"Hemos determinado no extender la relación contractual con Álvaro Montero, cuyas condiciones son contrarias a nuestro modelo de sostenibilidad económico", señaló Tolima.



Y agregó: "No compartimos la manera en que fue anunciado el nuevo vínculo laboral de nuestro jugador, quien tiene contrato vigente con nuestra institución hasta el 31 de diciembre de este año".



Puede ser de su interés: (‘Le había ganado a la 6 del mundo, podía competir de tú a tú’: Osorio)



"Hacemos un llamado a mantener las buenas maneras y más cuando nos encontramos en un marco de competencia directa como lo es La Liga Betplay 2021-II. La situación, sin lugar a dudas, nos condiciona en las decisiones deportivas por venir", se señaló.



Montero fue anunciado el martes pasado como nuevo jugador del club bogotano, pero la forma no cayó bien en las huestes tolimenses.



Deportes