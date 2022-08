Atlético Nacional y Millonarios ya se cruzaron en este semestre en la tercera fecha de la Liga. Ese día, Millonarios lo derrotó 1-2. Y desde entonces ha mantenido el buen rendimiento, a tal punto que hoy es el líder de la Liga, con 21 puntos, mientras que el equipo verde está por fuera de los 8.

El hincha de Nacional no está conforme con el fútbol que están mostrando los dirigidos por Hernán Darío Herrera, por lo que el capitán verde, Alexánder Mejía, salió al paso. Y le tiró una fuerte pulla a Millonarios que ha desatado polémica.



“Uno entiende al hincha de que no solo basta ganar sino que hay que jugar bien. Pero, hay que ganar porque digámoslo: todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien, y sí, juega muy bien, pero ¿los resultados dónde están? Y esto es de resultados y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta, pero, esto es resultado”, dijo el jugador. Mejía fue más allá: “De nada sirve jugar bonito, llegar a lo más alto si al final uno se queda”, afirmó.



Pues desde Millonarios, el que respondió primero fue el defensa Andrés Llinás: “Yo creo que es entendible que de pronto un rival diga eso. Sabemos que el juego que estamos haciendo en un futuro va a tener que dar sus frutos, sabemos que tarde o temprano los títulos llegarán”, dijo en Caracol Radio.

Habló duro Montero

Álvaro Montero junto al preparador de arqueros.

El turno fue para el portero Álvaro Montero, quien tras terminar su microciclo con la Selección Colombia este miércoles se refirió a esta polémica desatada por Mejía.



"Válido y respetable lo que él diga. Yo creo que tiene mucho mérito revelar jugadores y tener un sistema de juego sólido; tener jugadores en la mira del fútbol internacional y en Selección Colombia. Está bien ganar y salir campeón, pero hay formas de hacerlo. Millonarios lo está haciendo muy diferente al resto de equipos en Colombia”, dijo el portero de Millonarios a Blog Deportivo de Blu.



Luego, Montero fue más severo en su respuesta: “Los resultados van a llegar con el tiempo. Cuando tú haces cosas buenas, toda esa sumatoria trae la recompensa. No es conseguir un título por casualidad y después estar peleando por una situación adversa en el otro torneo. Hay que construir algo bueno para que sea duradero. Las cosas buenas tardan su tiempo”, aseguró, en referencia a la situación de Nacional, que tras ganar su estrella pasa ahora momentos adversos.



