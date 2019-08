Álvaro González responde a las acusaciones de supuesto acoso laboral

El presidente de la Difútbol y primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, se refirió al caso de árbitra colombiana, Carolina Falla, quien denuncia ser víctima de acoso laboral.



González aseguró que no conoce a la árbitra. "A esa señora no la conozco. Nunca he intercambiado una sola palabra ni personalmente ni telefónicamente con ella. Ni siquiera sabía hasta ahora que existía una mujer árbitra con ese nombre", dijo.



"Basta ya. Procederé a iniciar las denuncias penales correspondientes por difamación, injuria y calumnias ante la autoridad competente contra todos los responsables de esta nueva infamias", afirmó el dirigente.



Este miércoles, la Defensoría del Pueblo convocó a una rueda de prensa tras llevar a cabo una mesa de seguimiento a la situación de las futbolistas colombianas, con la presencia de varias jugadoras, de Carolina Rozo (la fisioterapeuta que denunció acoso sexual de parte de Didier Luna, extécnico de la Selección Colombia Sub-17) y de representantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). En la conferencia, Falla denunció irregularidades de parte de Álvaro González Alzate y del instructor arbitral Luis Fernando Avendaño.



"El profesor Fernando Avendaño y el señor González, quienes organizan el torneo profesional femenino, ponían la condición para ir a zonales en Cali o Barranquilla de 'usted va pero no hace el cobro del arbitraje ni del pasaje'", declaró la jueza.





El Defensor del Pueblo, Édgar Negret, dijo sobre las denuncias que ha recibido: "Reconozco la fuerza de estas mujeres que levantaron sus voces y nos contaron lo que realmente estaban viviendo; las limitaciones a las que se ven expuestas; la discriminación; la violencia y el acoso sexual”.



Negret se quejó de que en la mesa de trabajo no hubiera ninguna representación de la dirigencia del fútbol colombiano. "Lamentamos que en esta mesa no se haya hecho presente La Federación Colombiana de Fútbol ni la Dimayor. Su ausencia evidencia que no hay un compromiso claro de su parte", concluyó.



