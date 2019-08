Luego de que la Corte Constitucional emitió la sentencia en la que establece que los organizadores de torneos de fútbol infantil y juvenil no deben discriminar a las niñas, Álvaro González Alzate, presidente de Difútbol –fútbol aficionado– y primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, defendió el reglamento de las competiciones.



“No conozco el texto del fallo porque no nos lo han enviado. Me refiero a lo que me han comentado. Ese campeonato terminó y el reglamento nuestro no es mixto. Tiene campeonatos femeninos y masculinos”, dijo a EL TIEMPO.

Además, González se refirió a las instrucciones que da la Fifa en cuanto al fútbol mixto, y precisó: “La Fifa solamente permite el fútbol mixto en festivales, campamentos y en certámenes no competitivos. Es solo de carácter recreativo y hasta los 12 años. Nuestro torneo es puntuable, es competitivo, y nuestro reglamento establece campeonatos masculinos y femeninos, y la niña (María Paz Mora) ya está registrada y con carné para participar en el torneo con el club Besser, que es de la Liga de Bogotá y con muchas divisiones femeninas”.



Finalmente, González Alzate se refirió al pronunciamiento de la Corte que exhorta a promover campeonatos mixtos en Colombia. “No creo que la corte haya sentenciado que hay que jugar torneos mixtos. La Fifa ordena que sí se pueden hacer, pero en los términos que ya comenté”, dijo.



