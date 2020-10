Álvaro González fija posición ante sanciones de la SIC a dirigentes 

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la División Aficionada, Difútbol, emitió un comunicado en el que fija su postura frente a las recientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ratificó sanciones contra él y los demás integrantes del antiguo Comité Ejecutivo de la Federación por el escándalo de la reventa de boletería para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

(Encuentre aquí el contexto de esta información: Caso contra ‘zares’ del fútbol pasa a justicia penal y a EE. UU.)

:

"Tal como lo comenté públicamente hace casi cuatro años al inicio de ese proceso, todo lo que había que decir, sobre el fallo de la SIC, que ademas es la verdad de lo ocurrido, lo expresé ante la opinión pública desde ese mismo momento. Le conté a la prensa del país , y por su digno intermedio a la opinión pública colombiana, el método utilizado y el sistema aplicado por el Comité Ejecutivo de la Federación, para adjudicar ese contrato de boletería. Explique que lo entregamos a Tiket Shop porque fue la firma que nos ofreció las mejores condiciones y garantías económicas, hechos que quedaron totalmente confirmados cuatro años después, cuando en los balances contables de la Federación se demostró que con ese contrato logramos conseguir para el fútbol colombiano aproximadamente 9.500 millones de pesos más que lo ofrecido por cualquiera de las otras firmas proponentes. Y también quedó plasmado y demostrado en los mismos balances contables de la Federación, que Tiket Shop pagó a ELLA hasta el último centavo del contrato firmado", comenzó Alzate en su declaración enviada a diferentes medios de comunicación.



EL TIEMPO estableció, tal como lo publicó el pasado fin de semana, que el propio superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, iba a confirmar en todos sus puntos la millonaria sanción impuesta en julio pasado a 9 de los miembros de la FCF y a particulares por el entramado que se tejió para la reventa de boletas de las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018

(Lea además: Otra vez aplazan la sentencia de Luis Bedoya)



Alzate insistió en su versión de no haber tenido conocimiento de la existencia de la firma Ticket Ya, a la que culpa de toda la situación.



"Hoy después de cuatro años, me ratifico en que personalmente no conocía de la existencia de esa firma Tiket Ya, en mi concepto la directa responsable de todo este lío. También dije que supimos públicamente de la existencia de Tiket Ya, solo dos años después de firmado el contrato con Tiket Shop, y precisamente cuando apareció el escándalo respectivo antes del partido Colombia vs Brasil, o sea ya finalizando la fase Eliminatoria para la copa mundo respectiva, dijo.



"No conozco hasta la fecha ninguna prueba legal contra Álvaro González Alzate y demás compañeros, que demuestre lo contrario a esta afirmación. Y tengo Fe de que mis Colegas del Comité Ejecutivo de la Federación, incluido ese señor Jorge Perdomo, tampoco lo sabían. Esto que les comento, les juro que es la absoluta verdad de lo ocurrido", agregó.



Finalmente, Gonzàlez aseguró que adelantará todas las acciones que le permiten esclarecer las acusaciones que ha recibido.



"Me parece tremenda injusticia lo decidido, y por eso acudiré hasta las últimas instancias judiciales que me permitan Dios y los Códigos colombianos para demostrar la verdad de todo lo sucedido".



DEPORTES