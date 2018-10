Alianza Petrolera se juega su última opción en Medellín

Independiente Medellín, que se volvió a meter entre los ocho primeros gracias a tres triunfos en línea, recibe este miércoles (8 p. m.) a Alianza Petrolera, que todavía conserva opciones matemáticas de clasificar, pero que ya no tiene margen de error: tiene que ganar o ganar.

El DIM viene de derrotar 1-2 al América el domingo, un resultado que lo dejó en el séptimo lugar de la tabla, con 23 puntos. “Venimos de conseguir tres resultados importantes, pero siempre hay que ratificarse cada fin de semana, y es una realidad de fútbol: corto el periodo de celebración”, dijo el técnico del Medellín, Octavio Zambrano, quien además ratificó que mantendrá la formación titular.



Sobre el rival, Zambrano comentó: “Viene con ínfula, nuevo técnico, tiene jugadores jóvenes y tienen por qué luchar. No creo que se vengan a entregar y en no darnos una buena lucha. Creo que va a ser un partido interesante”.



Alianza Petrolera, además de jugarse su última opción de clasificar, busca un triunfo que lo aleje definitivamente del descenso por este año.



“Tenemos la misión de jugar un partido muy exigente, frente a un rival que está jugando la clasificación a las instancias semifinales. Sabemos que no podemos dar ventajas y jugaremos para obtener un buen resultado”, expresó el portero guatemalteco Ricardo Jerez.



“Este es un grupo profesional que sabe el talento que tiene, enfrentaremos un rival fuerte como lo es Medellín, pero hay que llenar al grupo de confianza y lograr sumar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del campeonato”, expresó Sergio Herrera, asistente técnico de Alianza Petrolera.

Alineaciones probables

Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera, William Parra, Larry Angulo o Luis Luna, Andrés Ricaurte, Brayan Castrillón, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano. DT: Octavio Zambrano.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Cristian Flórez, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Daniel Santa, Alex Castro, Roger Torres y Cesar Arias. DT: Cesar Torres.



Simón Gómez Córdoba

Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Medellín y Barrancabermeja