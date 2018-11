Medellín y Tolima se encuentran de nuevo en una semifinal de Liga

Independiente Medellín y Deportes Tolima han sido dos equipos con mucha regularidad a lo largo de 2018. En el primer semestre se cruzaron en la semifinal de la Liga y los tolimenses llegaron a la final: ganaron 1-0 en Ibagué, luego cayeron por el mismo marcador en el Atanasio Girardot y clasificaron en el desempate. Ahora los rojos van por la revancha.

Será el duelo de los dos equipos que más puntos han sumado a lo largo del año. Tolima tiene 84 y Medellín, 79. El primero ya fue campeón y el segundo, gracias a ese acumulado, ya clasificó a la Copa Libertadores. Pero los rojos quieren revancha y estrella. Para eso confían en su buen rendimiento en casa y quieren olvidar el susto que pasaron en Bucaramanga, donde perdieron 2-0 en la vuelta de los cuartos de final.



“Tolima es el favorito, acorde con las encuestas que me hacen saber y por lo que me dice todo el mundo. Es un equipo que tiene jugadores experimentados y con una identidad futbolística. Hay muchas cosas positivas del Tolima y se lo han ganado porque son un buen equipo", dijo el técnico del Medellín, Octavio Zambrano. "No quiero que se piense que lo que se reflejó el equipo en el último partido es realmente lo que es el Medellín porque hay argumentos que dicen lo contrario. Además pasaron cosas muy raras que quedaron en el pasado”.



Si Medellín pasó un susto, a Tolima también le costó dejar atrás a Santa Fe, al que le había ganado 1-2 en la ida, en Bogotá. El triunfo cardenal en Ibagué (0-1) lo obligó a ir a los cobros desde el punto penalti para asegurar la clasificación. Esta vez, el equipo de Gamero quiere avanzar con más tranquilidad.



Las últimas tres series de eliminación directa en la Liga las resolvió desde el punto blanco: semifinal y final del primer semestre, contra Medellín y Nacional, respectivamente, y ahora con Santa Fe en los cuartos de final del segundo semestre.



"Somos un equipo con objetivos claros, hemos construido un nombre con base al rendimiento y el título que alcanzamos, esta fase es complicada ante un rival fuerte, la verdad estamos los cuatro mejores del torneo en la semifinal​", dijo el lateral Danovis Banguero.

Alineaciones probables

Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Luis Payares, Julián Quiñones, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Carlos Rentería, Daniel Cataño, Yohandry Orozco; Marco Pérez. DT: Alberto Gamero.



Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano. DT: Octavio Zambrano.



