Medellín no quiere que el campeón se adelante en su casa

Independiente Medellín recibirá el miércoles a las 7:00 p.m. al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot por la semifinal de ida de la Liga Águila 2018-II. El equipo poderoso cerró de mal manera los cuartos de final e intentará jugar como lo hizo en el primer partido de Atlético Bucaramanga que ganó 3-0.

Octavio Zambrano, entrenador del Medellín comentó que hay una ansiedad controlada por jugar las semifinales. “Son momentos extraordinarios, de una ansiedad, pero no nociva, controlada y necesaria para este tipo de situaciones. No vemos el momento de pisar el Atanasio con la hinchada detrás de nosotros para empezar las semifinales”.

Nos quedan cuatro partidos y tenemos que manejar el tema de Caicedo bien y asegurarnos de que el deseo de ponerlo resulte en que se pierda el resto de la serie FACEBOOK

TWITTER

Octavio señaló que Tolima es el candidato en la serie. “Tolima es el favorito, acorde con las encuestas que me hacen saber y por lo que me dice todo el mundo. Es un equipo que tiene jugadores experimentados y con una identidad futbolística. Hay muchas cosas positivas del Tolima y se lo han ganado porque son un buen equipo”.





Sin embargo, confirmó que el Medellín le dará una dura pelea. “Van a jugar contra el Independiente Medellín, invencibles no son y nosotros estamos convencidos de que los podemos doblegar”.





Zambrano expresó que no quiere que la última imagen de Medellín en Bucaramanga no opaque lo que ha hecho su equipo en las últimas fechas. “No quiero que se piense que lo que se reflejó el equipo en el último partido es realmente lo que es el Medellín porque hay argumentos que dicen lo contrario. Además pasaron cosas muy raras que quedaron en el pasado”.





El ecuatoriano manifestó que ha recibido ofertas para salir de club, pero se quiere quedar porque está a gusto con el equipo y la ciudad. “Yo quiero terminar mi contrato. En él hay unas cláusulas donde en diciembre nos vamos a sentar si estamos todos de acuerdo de tener continuidad. Mi intención es quedarme, he recibido ofertas para salir, pero me encanta esta ciudad, me gusta la hinchada, el equipo y me siento en casa.”





La novedad en esta semana para el Medellín fue la vuelta de Juan Fernando Caicedo a los entrenamientos. Caicedo sufrió un esguince en su rodilla derecha y eso no le permitió estar en la vuelta ante Bucaramanga. Todo parecería indicar que el delantero volvería ante los pijaos. Sobre este tema, Zambrano indicó: “Nos quedan cuatro partidos y tenemos que manejar el tema de Caicedo bien y asegurarnos de que el deseo de ponerlo resulte en que se pierda el resto de la serie. Yo lo he visto progresar y reaccionó bien en los ejercicios”.

Alineación probable

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T: Octavio Zambrano.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín