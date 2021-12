Alianza Petrolera le dio un duro golpe al América, al vencerlo este domingo 2-1 en la fecha 3 del cuadrangular B del fútbol colombiano.



Con 3 puntos, el equipo escarlata quedó muy comprometido en su opción de clasificar a la final.

Sin iniciativa

Partido de muchas interrupciones por faltas y demasiadas tarjetas amarillas por parte del árbitro Bismarks Santiago, pero más preocupante ver la poca iniciativa del cuadro vallecaucano, que durante los 96 minutos de juego propició muy pocas acciones de riesgo en la portería de José Luis Chunga.



Juan Carlos Osorio incluyó a Diego Novoa por Joel Graterol en el arco, pero de allí para adelante tuvo jugadores de muy bajo rendimiento ante un rival que salió a buscar el triunfo con mucha dinámica aprovechando su velocidad y la alta temperatura de Barrancabermeja.



Demasiado plano y sin sorpresa en la salida el conjunto vallecaucano quedó expuesto siempre a los ataques del elenco anfitrión por su mal trabajo defensivo.

Larry Angulo esta vez estuvo más preocupado de cortar las acciones ofensivas del local que de acompañar en ataque y eso resintió el funcionamiento escarlata.



Alianza Petrolera se puso ventaja a los 38 minutos con anotación desde fuera del área de Estéfano Arango, tras una gran diagonal y el servicio de Leonardo Saldaña. Elvis Mosquera no ajustó la marca y vino del disparo del atacante amarillo.

Joao Rodríguez entró al área al minuto 46 en una asociación con Elvis Mosquera, eludió con regate a Carlos Pérez quien le atravesó el pie izquierdo sobre en el pie ídem y el árbitro Bismarks Santiago después de revisar el VAR dio el penalti. Iba a ejecutar el jugador que recibió la falta, pero el técnico Osorio gritó a más no poder que fuera Adrián Ramos, quien ubicó el esférico arriba al palo izquierdo para marcar el 1-1 a los 50.

En el comienzo del segundo tiempo, en América entró Pablo Ortiz por Jhon Palacios, quien tenía tarjeta amarilla.



A los 2 minutos Arrieta metió un centro profundo por derecha, pero Rodríguez no metió el pie con fuerza y el balón se perdió al fondo.



A los 25, Elvis Mosquera no pudo controlar el balón, llegó atropellado Arrieta y el balón dio en la base del palo izquierdo, en susto para Novoa.



Osorio hizo su último cambio a los 27: Rodrigo Ureña por Jeison Lucumí, buscando mayor marca en mitad de cancha.



A los 31, Edwin Torres entró por Bayron Garcés en Alianza Petrolera. Y dos minutos después anotó el 2-1, luego de que Elvis Mosquera Mauricio Gómez no rechazaran un centro de Arango y el recién ingresado, que estaba adelantado, sacó un derechazo ajustado en diagonal para vencer a Novoa. El balón dio en la mano del autor del gol tras el cabezazo de Mosquera, pero Santiago no fue a revisar la acción en el VAR.

Bodhert no había quemado todos sus cartuchos y dejó para el final tres: Entraron Guevara, Castillo y Molina por Portilla, Arango y Gil a los 42 para asegurar el marcador.

América pagó cara las equivocaciones de Osorio en el partido anterior ante Tolima y ante Alianza sí o sí debía ganar después de que el elenco de la ‘Capital Musical’ de Colombia y Millonarios habían conseguido los tres puntos ante los ‘petroleros’.

En el comienzo de la segunda vuelta, los ‘diablos’ recibirán al conjunto santandereano el jueves 10 de diciembre (6 p. m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces