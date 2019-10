Alianza y Junior  sellan un pálido empate sin goles

Alianza Petrolera y Atlético Junior saltaron al gramado dele estadio Daniel Villa Zapata para disputar un partido en la programación de la fecha 19 de la liga II – 2019.

El onceno aurinegro obligado a sumar para clasificar, mientras que el conjunto tiburón con el objetivo de seguir ascendiendo en la tabla de la reclasificación.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que generó un par de aproximaciones sin poder convertir. De otra parte, Junior ordenado en defensa, con transiciones rápidas, pero sin sociedades en el último cuarto de cancha.



Sobre el minuto 26 del primer tiempo Teófilo Gutiérrez se internó en el área y remató con fortaleza de forma rasante, la buena actuación del portero Jerez evitó el primer gol en el partido. Entre tanto, Alianza se mantuvo por momentos, replegado en defensa, ante la posesión de balón del onceno visitante.



Terminaría el primer tiempo con la igualdad cero por cero para los equipos en contienda que en muy pocas oportunidades visitaron las porterías adversarias.

Para la segunda mitad, la tenencia de balón e iniciativa fue para Junior de Barranquilla que se movió con relativa facilidad sobre el sector medio del terreno de juego, ejerciendo fútbol control, mientras que Alianza Petrolera lucía impreciso y con poca profundidad en ataque.



En el minuto 16 del segundo tiempo, Daniel Moreno se interna en el área, después de un pase de Gutiérrez, enfrentó en mano a mano a Jerez y finalmente el balón se fue ligeramente desviado sobre el vertical derecho de la portería aurinegra, en lo que pudo ser la apertura en el marcador.



Sobre el meridiano de la segunda parte, Alianza Petrolera se hizo nuevamente a la tenencia de balón y en tres oportunidades inquietó la portería adversaria con Vásquez y Guaycochea, pero sin llegar a convertir gol. Junior que se replegó un tanto, espero con orden a su rival en dos cuartos de cancha.



El partido culminaría con el empate cero por cero, marcador que benefició a los dos equipos, Alianza Petrolera que llegó a 31 puntos y está clasificado, mientras que Junior, sumo un punto, que le permitió llegar a 32 unidades en la tabla.

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – Junior 0



Alianza Petrolera

Ricardo Jerez (6), Jackson Montaño (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Juan Mancilla (5), Luciano Guaycochea (5), Cleider Alzate (5), Estefano Arango (5) y Jhon Vásquez (6).

DT: César Torres.



Junior: Sebastián Viera (6), Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (6), Luis Narváez (6), Leonardo Pico (6), Luis González (5), James Sánchez (5), Teófilo Gutiérrez (5) y Daniel Moreno (5).

DT: Julio Comesaña.



Partido: regular.

Goles Alianza Petrolera: No hubo.

Goles Junior: No hubo.

Cambios Alianza Petrolera: César Arias por Guaycochea (37 ST).

Cambios Junior: Fredy Hinestroza por González (36 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.

Expulsados Junior: No hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Vásquez (37 PT).

Amonestados Junior: Ditta (39 PT), Narváez (1 ST), Pérez (33 ST) y Pico (42 ST).

Detalle: Alianza Petrolera ajustó siete fechas sin conocer la victoria en la liga II - 2019.

Figura: Jhon Vásquez delantero Alianza Petrolera (6).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 6.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Leonard Mosquera Gómez (6).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo

Barrancabermeja.