Con penalti, Santa Fe salvó un punto en Barranca y sigue en la lucha

Independiente Santa Fe es el primer equipo que saca puntos como visitante en el cuadrangular B y con eso, sigue soñando con clasificar a la final de la Liga 2019-II. Lo cierto es que no la pasó bien en Barrancabermeja, no tuvo un buen partido, pero un penalti que convirtió Jéfferson Duque le permitió salvar un empate 1-1.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera, que tuvo un par de aproximaciones sobre la portería adversaria. Entre tanto, Santa Fe, ordenado en defensa y con presión en el sector medio de la cancha, se vio incómodo ante la presión alta del onceno local.



El partido tenía pocas emociones, con dos rivales que se dedicaron a mantener la pelota lejos de sus porterías. Ni Leandro Castellanos por Santa Fe, ni Ricardo Jerez por Alianza, tuvieron peligro de gol sobre sus arcos en los primeros 30 minutos.



El partido cambió cuando en el minuto 37 del primer tiempo, Jhon Vásquez anotó de cabeza, en una jugada en cobro de tiro libre de Diego Cuadros al corazón del área. Vásquez anticipó a los centrales y definió sobre el palo de la mano derecha de la portería para anotar el 1-0.



El DT de Santa Fe, Hárold Rivera, había dejado por fuera de la titular a Jhon Velásquez, para meter a Juan Daniel Roa. Pero para el segundo tiempo revirtió el tema y ese cambio les dio otro aire a los visitantes. Fue un equipo con más volumen ofensivo.



Ese esfuerzo tuvo premio para Santa Fe. En el minuto 17, Farid Díaz derribó en el área a Jhon Velásquez. El encargado del cobro del penalti fue Jefferson Duque, quien remató rasante al palo de la mano derecha del portero Jerez, para anotar el 1-1.



La reacción de Alianza Petrolera no se hizo esperar, sabiendo que estaba cediendo puntos de local: adelantó sus líneas y en los pies de Vásquez y Cuadros generó un par de opciones de gol que no pudo concretar, ante la intervención del portero Leandro Castellanos.



Con el ingreso de Estéfano Arango por Juan Mancilla, en el minuto 32 del segundo tiempo, Alianza Petrolera arriesgó un poco más para buscar mayor profundidad.



En el remate del partido, cada equipo tuvo la opción de llevarse la victoria: en el minuto 46, Castellanos intervino dos veces, y en la siguiente jugada, Duque eligió mal y en vez de rematar al arco, tocó al centro, pero no tuvo apoyo. El punto le sirve más a Santa Fe, que sigue en la pelea.

Alianza Petrolera 1, Santa Fe 1

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (5), Juan Ríos (5), Juan Mancilla (5), Diego Cuadros (6), Cleider Alzate (5), Jhon Vásquez (6) y Cesar Arias (5). DT: César Torres.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6), Carlos Arboleda (7), Fainer Torijano (6), Nicolás Hernández (6), Tomás Maya (6), Sebastián Salazar (6), Daniel Giraldo (6), Fabián Sambueza (6), Juan Roa (6), Fabio Burbano (5) y Jefferson Duque (7). DT: Harold Rivera.



Partido: Bueno.



Cambios en Alianza Petrolera: Estéfano Arango por Mancilla (32 ST) y José Correa por Alzate (43 ST).



Cambios en Santa Fe: Jhon Velásquez (6) por Roa (1 ST), Andrés Pérez por Giraldo (30 ST) y Federico Anselmo por Sambueza (41 ST



Gol de Alianza Petrolera: Vásquez (37 PT).

Gol de Santa Fe: Duque (17 ST, penalti).



Amonestados Alianza Petrolera: Cuadros (1 PT), Mancilla (26 PT), Ríos (39 PT), Hurtado (13 ST) y Díaz (31 ST). Amonestados Santa Fe: Maya (25 PT), Giraldo (41 PT), Burbano (3 ST), Duque (34 ST), Salazar (38 ST) y Pérez (39 ST).

Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Arboleda (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata. Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Gustavo Murillo (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja