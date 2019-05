Alianza se despidió con victoria y dejó afuera a Patriotas

Alianza Petrolera y Patriotas de Boyacá se enfrentarían en un compromiso en el que sería la despedida de la liga I – 2019 para el onceno petrolero y la disputa por un cupo dentro del grupo de los ocho mejores para el conjunto visitante.

Sonaría el silbato del juez central del compromiso Wilmar Roldan y rodaría la esférica sobre el césped del estadio Daniel Villa Zapata. Los primeros minutos evidenciaron la iniciativa para el equipo Alianza petrolera, que muy temprano al minuto 8, tendría una opción clara de gol, a través, de pena máxima, que ejecutó el goleador Cesar Arias, quien remato débil, al palo mano derecha y fácilmente el portero Chaux se quedó con la esférica, evitando la apertura del marcador.



Sobre el meridiano de la primera parte, Alianza Petrolera con la tenencia de balón se aproximó sobre la portería adversaria, pero sin poder resolutivo en el último cuarto de cancha. De otro lado, Patriotas que cedió la iniciativa fue un equipo ordenado en defensa y con poco desgaste ante la inclemente temperatura, cercana a los 40 grados del puerto petrolero.



En el minuto 24 del primer tiempo, el juez central del compromiso, concedió un minuto de hidratación, para jugadores y equipo arbitral, ante la recia temperatura y alta humedad que presentaba la ciudad de Barrancabermeja.



Ahora bien, sobre el minuto 47 del primer tiempo, el juez central Wilmar Roldan, sancionó nuevamente pena máxima a favor de Alianza petrolera, tras una falta del jugador Daniel Mantilla sobre el defensa petrolero Yhormar Hurtado. El encargado del cobro fue el jugador Jhon Vásquez, quien remató sobre el palo de la mano izquierda, para anotar el uno por cero a favor del equipo aurinegro.



Culminaría el primer tiempo con la victoria uno por cero a favor de Petrolera, que careció de poder resolutivo y Patriotas replegado en defensa con doble línea de cuatro y arriesgando muy poco.



Para el segundo tiempo, Alianza petrolera anotaría el segundo gol, por intermedio de Cesar Arias que a los 20 segundos de iniciada la segunda parte, tras una errática devolución del defensa de Patriotas Millan, quien deja el balón para que el goleador Arias defina sobre el palo izquierdo de Chaux.



Sobre el minuto 3 del segundo tiempo, el onceno petrolero marcaría el tres por cero a su favor, por intermedio de Jhon Vásquez que anotaría el segundo en su cuenta personal, tras un Patriotas que comenzó la segunda parte con desorden defensivo y dando ventajas en el medio campo.



En el minuto 20 de la segunda parte, Alianza Petrolera desperdició la oportunidad de anotar el cuarto gol, por intermedio del jugador petrolero Vásquez, que remato ingresando al área por encima del horizontal. Patriotas, intentaría con algunas transiciones rápidas entre defensa y ataque encontrar el gol del descuento, pero sin tener fortuna sobre la portería aurinegra.



Transcurría el minuto 26 de la segunda parte, cuando el juez central del compromiso otorgaría un minuto de hidratación para jugadores y equipo arbitral. Aprovecharía el técnico Corredor de Patriotas para dar algunas indicaciones a sus dirigidos.



En el minuto 31 de la segunda mitad, Estefano Arango desperdició opción clara de gol, tras la buena intervención del portero Chaux, quien evitó la caída de su portería por cuarta oportunidad.



Sobre el minuto 48, el juez central anula anotación de José Correa de Alianza por aparente fuera de lugar. En los últimos 15 minutos del segundo tiempo Alianza Petrolera desperdició cinco opciones claras de gol, en lo que pudo ser un marcador más largo a favor del equipo petrolero. Así pues, terminaría el partido y la temporada para Alianza Petrolera que se despidió con una contundente victoria tres por cero de su público sobre un Patriotas que le dijo adiós a la liga I – 2019, tras quedar eliminado en condición de visitante en el puerto petrolero.

Síntesis

Alianza Petrolera 3 – Patriotas 0



Alianza Petrolera; Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (7), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (5), Juan Ríos (7), Juan Mancilla (6), Luciano Goaycochea (7), Estefano Arango (6), Jhon Vásquez (8) y Cesar Arias (6).



DT: César Torres.



Patriotas: Eder Chaux (6), Israel Alba (5), Óscar Balanta (5), Julián Millán (5), Federico Arbeláez (5), Julián Buitrago (4), Felipe Ávila (4), Kelvin Osorio (5), Jhon Arias (5), Daniel Mantilla (6) y Fredy Salazar (5).



DT: Diego Corredor.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Vásquez (Penal 47 PT y 3 ST), Arias (1 ST).



Goles Patriotas: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Ronaldo Ariza por Guaycochea (25 ST), José Correa por Arias (33 ST) y Edwin Torres por Vásquez (41 ST).



Cambios Patriotas: Oswal Álvarez (5) por Ávila (1 ST), Norbey Salazar (5) por Buitrago (10 ST) y Cristian Barrios por Salazar (15 ST).



Expulsados: no hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: No hubo.



Amonestados Patriotas: Osorio (29 ST).



Detalle: Primera ocasión en que Alianza Petrolera en la liga I -2019 gana por tres goles de diferencia.



Figura: Jhon Vásquez delantero Alianza petrolera (8).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 1.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan Pérez (8).



JULIÁN CARREÑO.

Para El Tiempo

Barrancabermeja.