Once Caldas busca un nuevo triunfo en su visita a Alianza Petrolera

El Once Caldas visitará a Alianza Petrolera con la firme intención de volver a la senda del triunfo, después de caer y perder el invicto de la temporada ante Cúcuta Deportivo, resultado causante de tristeza en las filas de los manizaleños.

Los caldenses no esconden su nostalgia ante lo sucedido en la última fecha de la Liga e irán a Barrancabermeja con la idea de rescatar una victoria que los sitúe nuevamente en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Nosotros entramos en un estado como de triunfalismo y una derrota que no estaba planificada y que no la pensábamos, nos dolió tanto, yo creo que de las derrotas que más me ha dolido en la vida ha sido esta y eso podía pasar. Nos dolió mucho porque hace mucho tiempo no perdíamos nosotros en casa y cuando nos dimos cuenta que ya era una realidad perdimos la cabeza y abandonamos las ideas, abandonamos todo por dedicarnos al afán de un resultado”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



El entrenador pretende jugar con la necesidad de los ‘petroleros’ y espera mantener motivados a sus dirigidos, quienes quieren superar la primera ronda de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Santiní, el próximo jueves en Manizales.



“Es un equipo que ya tiene más la característica del profesor Torres, nos hemos enfrentado cuando estuvo en Popayán, inclusive con Quindío y ya este equipo uno mira y él es muy estratégico, entonces va a ser complejo porque cuando se cierra o se arma tácticamente es interesante, esperemos de que salga a buscar el partido y que sea equilibrado en ese duelo”, concluyó Bodhert.



El cafetero expondrá su nómina principal, en la cual se destaca la presencia del delantero Juan José Salcedo, convertido de momento en goleador, gracias a las dos anotaciones que tiene registradas en el campeonato, argumentos para pelear la titular.



“He marcado, esperemos seguir por ese camino y seguir aportando al equipo, que es lo que más se quiere”, manifestó Salcedo.



A los ‘albos’ poco les preocupa el calor de la ‘caldera’, incluso están confiados de sus capacidades deportivas, aunque saben que deben ser precavidos, pues no desean tener otro traspié.



“Es muy ordenado, hace mucha amplitud con sus extremos, trata de jugar muy directo, tenemos que tratar de hacer nuestro juego, de hacer una muy buena posesión, que seguramente con el pasar de los minutos vamos a encontrar los espacios”, comentó el media punta Kevin Londoño. El equipo de Manizales ocupa la séptima casilla del rentado colombiano con 7 puntos.

Posible alineación

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Juan José Salcedo.

D.T.: Hubert Bodhert.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA