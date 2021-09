¿Quién detiene a Atlético Nacional? Otro triunfo y cada vez más líder

Atlético Nacional celebró, por fin, el regreso de Dorlan Pabón y su debut este semestre en partidos oficiales con un nuevo triunfo. Este domingo derrotó 1-3 a Alianza Petrolera, la séptima victoria consecutiva en la Liga.

Pabón anotó el tercer tanto de su equipo en Barrancabermeja. Los otros los consiguieron Yeison Guzmán y el argentino Emmanuel Olivera. Descontó para el local Andrés Morales.



(Lea también: La fiesta que tiene en problemas a James Rodríguez en el Everton)



Los primeros minutos fueron para Alianza Petrolera, que salió con mucho ímpetu y sorprendió a su rival. Sin embargo, fue Nacional el que creó la primera opción clara del partido: en el minuto 13, Yeison Guzmán remató por encima del arco de José Luis Chunga.



A los 43, Nacional se puso en ventaja: Alex Castro centró al área, Jefferson Duque bajó la pelota y Yeison Guzmán remató de pierna derecha para el 0-1.



(Además: Escándalo: Brasil vs. Argentina se suspende por intervención sanitaria)



Tras el gol, Alianza Petrolera salió a buscar el empate y por poco lo lograba de no ser por Aldair Quintana quien en una atajada con solvencia luego de un remate de Pablo Bueno, mandó el balón al tiro de esquina.



Alianza Petrolera salió sin complejos en busca del empate y de tanto insistir, al minuto 7 consiguió el empate por intermedio de Andrés Morales, quien con un potente remate de media distancia dejó quieto al arquero Aldair Quintana.



Pabón entró en el minuto 15 de la segunda etapa, en lugar de Alex Castro. Fue su regreso al fútbol colombiano luego de nueve años.



Nacional no se achicó y al minuto 28, Emmanuel Olivera se puso al frente en el marcador, luego de un centro por el sector izquierdo de Álvez y en el segundo palo llegó el argentino para anotar con golpe de cabeza, su primer gol en el fútbol colombiano.



(En otras noticias: ‘Supermán’ López: estas serían las consecuencias por su retiro de la Vuelta)



Quedó tiempo para un gol más y este fue del ‘hijo pródigo’ Dorlan Pabón, quien de tiro libre liquidó el juego con el 1-3 definitivo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8