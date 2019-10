Alianza y Nacional quedan en deuda: amargo 0-0 

Fueron más las expectativas del duelo que la realidad. Nacional no pudo arrebatarle el liderato al Alianza Petrolera, que tampoco pudo sacar ventaja en su casa. Empataron 0-0 en la fecha 14 de la Liga. Aunque fue el local el que tuvo mejores opciones para ganar, no pudo hacerlo y eso que terminó con superioridad numérica.

Alianza estuvo en lo suyo, juego de velocidad, por las bandas, sobre todo por la derecha, con Vásquez, que fue un dolor de cabeza para Nacional.



En el verde, volvió el D Juan Carlos Osorio. Ahí estuvo en la línea técnica, dos meses después de suspensión. Pero ni con Osorio al lado el equipo pudo encontrar el norte. No tuvo claridad en todo el partido.



Fue muy parejo de principio a fin, sin muchas opciones de gol, sin muchas emociones. Todo se inclinó para el local cuando Nacional perdió por expulsión a Juan Pablo Ramírez, al minuto 33 del primer tiempo, entonces la estrategia de Osorio le cambió. Tuvo que arriesgar menos y cuidarse más. Alianza, mientras tanto, se volcó al ataque, pero carente de definición



En el cierre del primer tiempo Alianza tuvo tres llegadas de gol seguidas: un remate de Arango que se fue a las nubes cuando estaba solo frente al portero Cuadrado. Luego, Vásquez probó uno de sus remates y falló frente a Cuadrado.



El equipo aurinegro no frenaba, quería irse ganador en la primera parte, y antes de que el juez pitara, Vásquez sacó otro cañonazo y la pelota rebotó en el vertical.



El fin del primer tiempo fue un respiro para el equipo verde, que necesitaba el descanso y reorganizar su estrategia.



En la segunda parte el partido se mantuvo parejo, pero bajó aún más el nivel, pese a la diferencia numérica. Nacional se replegó y supo neutralizar al local, incluso tuvo sus embestidas al ataque, aunque sin verdadero peligro.



Fue un juego de mucha falta, pierna fuerte, choques, rechazos y mala entrega de lado y lado. Alianza fue bajando el ritmo; Nacional aguantó con 10 hombres.



Vásquez se fue quedando sin piernas para seguir atacando en el local. Candelo entró y le dio algo de emoción a la ofensiva visitante. Pero en general, el segundo tiempo no tuvo emociones. Los equipos se cuidaron al extremo y repartieron los puntos.



Al final, al minuto 84, Nacional perdió a su segundo hombre, a Mafla, y con 9 jugadores le fue más difícil lograr la victoria. Y Alianza, con esa superioridad, no encontró la fórmula.



