Otro fracaso de Millonarios: eliminado de la Copa Colombia

Alianza Petrolera empató 2-2 con Millonarios, en partido de octavos de final de la Copa Colombia, y luego se impuso por 4-3 en lanzamientos desde el punto penalti, para clasificar a cuartos y sentenciar un nuevo fracaso azul.

Diego Cuadros anotó el gol de la ventaja de Alianza Petrolera en el minuto 6. Andrés Román empató para Millonarios a los 31.



En el segundo tiempo, a los 9 minutos, Cristian Arango anotó el segundo para Millos tras un toque de Ayron del Valle y un remate desde el borde del área.



César Arias empató de penalti a los 17 del segundo tiempo, tras una muy dudosa falta que sancionó el árbitro Jorge Tabares.



En la serie desde el punto penalti, el portero de Millos, Juan Moreno, atajó el primer cobro a Freddy Flórez, pero luego la figura fue Ricardo Jerez, el arquero de Alianza, que detuvo los disparos de Cristian Arango y Eliser Quiñones.



El 2020 ha sido para el olvido para Millonarios, que no clasificó entre los ocho, quedó afuera de la Copa Suramericana en segunda fase y ahora queda afuera de la Copa Colombia.



Alianza Petrolera enfrentará al Deportes Quindío, que eliminó al Deportivo Cali en lanzamientos desde el punto penalti.



Ya clasificaron, además, Nacional, Medellín, Junior y América, tras sacar a Águilas Doradas, Pereira, Envigado y Santa Fe, respectivamente. Cúcuta no pudo jugar este jueves con Tolima y seguramente perderá en el escritorio. El duelo Real San Andrés vs. Pasto se aplazó para el 25 de noviembre.



