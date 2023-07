Millonarios no para, no tiene descanso, acaba de jugar un partido en Chicago, que le ganó a Crystal Palace de Inglaterra (1-2), tomó el vuelo de vuelta a Bogotá y ahora toma otro.

Este sábado, el campeón de Colombia visita a Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, en la fecha 3 de la Liga (6:10 p. m. TV de Win +), y con la urgencia de lograr su primera victoria luego de dos empates sin goles.

La Liga del segundo semestre recién empieza, pero Millonarios necesita empezar a ganar para no dejarse tomar ventaja de los punteros: lleva empates contra Pasto de visitante y en casa contra Pereira, por eso, la idea del técnico Alberto Gamero es que sus dirigidos se sacudan, animados por la buena presentación en Estados Unidos.

¡El de la victoria!



Así fue el gol de Leonardo Castro para su DOBLETE y el triunfo de Millonarios vs. Crystal Palace en Estados Unidos.



FINAL: Millonarios 2-1 Crystal Palace pic.twitter.com/rDPIyjB2Qe — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 27, 2023

Sobre esta seguidilla de partidos, Gamero dijo: “Buscamos esto, no es culpa de nadie, tenemos que afrontarlo... Lo que hacemos es recuperaciones. Eso influye mucho en poderla hacer en un trabajo táctico y los videos, en estos días nos estamos bandeando así”.



El cansancio acumulado por los viajes, los partidos de Liga y los amistosos (también jugaron contra Nacional y tiene otro juego programado contra Real Zaragoza de España el 3 de agosto), y las noticias de la plantilla como la futura marcha de Juan Pablo Vargas, que se iría a Brasil, no tienen inquieto al DT, que aprovechó su diálogo con la prensa para afirmar que su renovación va en camino y no tiene que ver con los fichajes que no llegan o los jugadores que se irían.



“Mi renovación no tiene que ver con los jugadores, estoy contento aquí. Estoy tranquilo. En estos momentos viajando y jugando no nos hemos sentado, pero la renovación está tranquila, hay muchas cosas habladas. Yo estoy feliz con este plantel, si llegan, bien y si no, también”, dijo Gamero, y agregó que no tiene notificación sobre Vargas ni sobre el posible regreso de Daniel Ruiz.

Los lesionados de Millonarios

Para este partido, Millonarios aún no contará con los jugadores lesionados como Andrés Llinas, Omar Bertel ni Juan Pablo Vargas, además se lesionó Fernando Uribe de una “lumbalgia mecánica”.

Andrés Llinás. Foto: Mauricio Moreno, EL TIEMPO

Por eso, Gamero apela a la memoria táctica para hacer modificaciones sin tiempo para entrenar. “Hay que ir variando, viajan los mismos, pero variamos, unos entran, otros salen, y así vamos recuperando al grupo”.



