Ricardo Jerez volvió a salvarle puntos importantes a Alianza Petrolera

Tal como había ocurrido en Cúcuta en la fecha pasada, cuando le detuvo un penalti a Agustín Vuletich, el portero guatemalteco Ricardo Jerez volvió a ser figura con Alianza Petrolera, que este viernes repitió la dosis en la victoria 1-0 frente a Equidad, en Barrancabermeja.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que abriendo la cancha por los costados generó volumen ofensivo sobre la portería adversaria. De otra parte, Equidad con doble línea de cuatro mantuvo el orden defensivo.



En el minuto 34 del primer tiempo, después de haberlo intentado en dos ocasiones, llegó el gol para el equipo local, por intermedio de Jair Castillo, quien toma un rebote e ingresando al área impacta de pierna derecha para introducir el balón sobre el palo de la mano derecha del portero Novoa que nada pudo hacer.



Para el segundo tiempo, el ingreso de Sabbag le dio mayor dinámica y movilidad al frente de ataque de Equidad. Sin embargo, Alianza Petrolera, ordenado en defensa y con tenencia de balón lo intentaría en las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Equidad lo seguiría intentando, es así como en el minuto 25 del segundo tiempo Sabbag toma un rebote y en el área chica remata, el balón se estrella en el vertical derecho de la portaría aurinegra, negando el gol para el equipo visitante.



Alianza Petrolera que perdió la tenencia de balón en el segundo tiempo, se replegó en defensa con dos líneas de cuatro, para evitar que el cuadro asegurador tuviera mayor presencia ofensiva.

Alianza Petrolera 1 – Equidad 0

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (7), Yhormar Hurtado (5), Carlos Pérez (5), Víctor Moreno (6), Cesar Hinestroza (5), Jair Castillo (6), Juan Mancilla (6), Juan Portilla (6), Jhon Hernández (5), Julián Zea (5) y Cesar Arias (4). DT: César Torres.



Equidad: Diego Novoa (6), Walmer Pacheco (6), Jhon García (6), Jaider Riquett (6), Amaury Torralvo (6), Carlos Rodríguez (6), Stalin Motta (5), Joan Castro (5), Neider Barona (5), Brayan Torres (5) y Carlos Peralta (5). DT: Alexis García.



Partido: bueno.



Cambios Alianza Petrolera: Cleider Alzate (5) por Hernández (8 ST), Maximiliano Pérez por Arias (19 ST) y David Valencia por Portilla (38 ST).



Cambios Equidad: Pablo Sabbag (6) por Torres (1 ST), Juan Mahecha por Barona (21 ST) y Kevin Salazar por Peralta (33 ST).



Gol de Alianza Petrolera: Castillo (34 PT).



Expulsados: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Zea (45 PT), Pérez (14 ST) y Hinestroza (20 ST).

Amonestados Equidad: Torres (13 PT), Castro (23 PT), Riquett (28 PT), Motta (28 PT), Pacheco (17 ST), García (DT. 18 ST) y Mahecha (39 ST).



Detalle: Jerez le detuvo penalti a Rodríguez (44 ST).



Figura: Ricardo Jerez (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata. Asistencia: 2.500 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada. Árbitro: Never Manjarrés (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja