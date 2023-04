Deportivo Cali sigue contra las cuerdas, en franca lucha para alejarse de la zona de descenso, que se convirtió en su gran prioridad, dado que en la Liga marcha en el penúltimo lugar de la tabla y hace rato resignó aspiraciones. Hoy el equipo caleño tiene un partido clave contra Alianza Petrolera, que también lucha para no caer en zona roja. Se enfrentan en el estadio Daniel Villa Zapata, desde las 4:10 p. m., con TV de Win Sports, en partido de la fecha 15.

Partido clave

Deportivo Cali logró tomar un respiro que por ahora no le sirve de mucho, luego de vencer 2-1 a Unión Magdalena en Palmaseca, un resultado que lo sacó del incómodo fondo de la tabla de la Liga y lo tiene ahora con 12 puntos. Pero el panorama sigue siendo muy complejo para el equipo azucarero, que en la tabla del descenso le lleva solo dos puntos de ventaja a Alianza, su rival de ahora en un partido clave para los dos.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. Foto: Twitter Deportivo Cali

En la fecha anterior, Cali dio muestras de una leve mejoría, pero necesita consolidar una recuperación que le permita evadir la zona de descenso, que es hoy por hoy una amenaza latente. Tras el triunfo contra Unión, el técnico Jorge Luis Pinto manifestó:



“Sentirme bien, no puedo sentirme bien, eso está claro. Tengo la responsabilidad tanto para el club, como todo el mundo, la afición y para mí. No estamos bien, ganamos, estamos felices, pero no estamos bien y en eso sentimos la responsabilidad” .



Deportivo Cali tendrá como novedad el regreso del lateral derecho Aldaír Gutiérrez, tras pagar sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez podría ser otra novedad, ya recuperado de un golpe. “Yo no vine acá a quedar de trece o de doce, y eso me mortifica, pero eso también me alegra”, agregó Pinto tras el triunfo reciente.

Del otro lado esta Alianza Petrolera, que hace gran campaña, ya que de los últimos cuatro juegos ha ganado tres partidos, el más reciente frente a Once Caldas 1-2 en el estadio Palogrande de Manizales, en la fecha anterior cuando la barra del equipo local invadió la cancha. Alianza marcha en la parte alta y quiere clasificación, para ello buscará hoy una nueva victoria de local.



DEPORTES

