América no se despega de la lucha por la clasificación

En un partido vibrante en la primera parte y controlado en la segunda, América de Cali derrotó 0-2 este domingo a Alianza Petrolera en el Estadio Daniel Villa Zapata por la fecha 15 de la Liga I-2021, y con 22 puntos recuperó la ilusión de meterse a los cuartos de final.

Pendiente del juego entre Millonarios y Bucaramanga, los ‘diablos’ quedaron a una unidad del elenco capitalino, que parcialmente es octavo, de allí que el encuentro del próximo miércoles entre los dos adquiera un rótulo de clásico. También está a 2 del séptimo, Junior, y del sexto, Cali, que recibirá este lunes a Pasto en Palmaseca.



Compromiso de toma y dame, en el que el equipo escarlata empezó con la posesión de la pelota y un gol a favor, pero luego el elenco barranqueño fue el que adelantó líneas y puso en aprietos a la defensa rival, al punto de estallar el balón en los palos en tres oportunidades. Sin embargo, un mayor protagonismo de Duván Vergara en el tiempo complementario, con un golazo incluido, les permitió a los escarlatas marcar diferencia y traerse un triunfo que era vital en su futuro inmediato.



Juan Cruz Real implementó prácticamente una zaga con tres centrales (Marlon Torres, Kevin Andrade y Pablo Ortiz) para adelantar un poco a Cristian Arrieta y poder hacer mayor volumen ofensivo, aunque las cosas no salieron cómo se esperaba, ya que se falló en la entrega del esférico.



Sobre el minuto 13, una salida de Rafael Carrascal desde la mitad de la cancha, recibió Santiago Moreno, lo tocó con Yesus Cabrera y este se lo devolvió de forma milimétrica en el área, Moreno se zafó de la marca de dos rivales y empujó el balón sobre el palo izquierdo de Pier Graziani para convertir el 0-1.



Tres minutos después, a un centro de Duván Vergara fue Moreno el que desperdició increíblemente de cabezazo frente al guardameta local, en lo que hubiera sido el segundo tanto del visitante. Ripostó Alianza con un disparo de Leonardo Saldaña, pero el balón pegó en el vertical derecho de Graterol.



Posteriormente fue Jairo Molina el que cabeceó, pero la pelota dio nuevamente en el palo derecho, a los 19. Petrolera aprovechó las dificultades que mostraba América para marcar en mitad de cancha, donde superaba a Luis Paz y Rafael Carrascal, y con su buen manejo originó acciones que llevaron riesgo en el último sector de los rojos.



Con el marcador en contra, el técnico Dayron Montesino ingresó al talentoso Roger Torres por Diego Chica -golpeado en la rodilla-, a los 29 minutos, y esa variante le salió bien para generar un juego más ofensivo ante un adversario que mostró un tránsito lento en algunos de sus jugadores que debían salir en las transiciones con mayor velocidad.



Santiago Roa probó en la media distancia con un potente derechazo, pero la pelota la tocó Graterol para enviarla al tiro de esquina, a los 33.



Matías Palacios apareció a los 34 tras un servicio de Torres, pero Graterol achicó bien sobre el vertical derecho.



El cuadro santandereano hizo retroceder con su ímpetu al campeón colombiano y evitó que volviera a tejer alguna opción hasta el minuto 45, en una jugada en la que Yesus habilitó a Jeison Lucumí, pero le sacaron el balón al tiro de esquina.



Para el inicio del complemento, el chileno Rodrigo Ureña reemplazó a Yesus Cabrera, con el objetivo de recuperar la marca, aunque el cartagenero era el hombre más claro en la entrega.



Vergara dejó mano a mano a Pablo Ortiz ante el arquero Graziani, pero el defensor no supo definir sobre el sector izquierdo, a los 13, y dos minutos después también se lo perdió Moreno.



Alianza movió su banco de nuevo a los 14, con la entrada de Mateo Palacios por Edwin Torres.



El peruano Aldaír Rodríguez entró a los 20 minutos por Jeison Lucumí, quien no tuvo una buena presentación.



A los 21, Santiago Moreno salió en velocidad y descargó en Duván Vergara para que el extremo monteriano enganchara hacia adentro y con potente remate arriba consiguiera el 0-2 desde fuera del área. Golazo para volver a alimentar la ilusión de llegar a los ocho.



Ureña también intentó a los 26 con otro derechazo, pero la pelota se fue desviado sobre el poste ídem.



Sobre los 30, Luis Sánchez reemplazó a Kevin Andrade, que salió golpeado, y Héctor Quiñones a Luis Paz. En Alianza, a los 32 lo hicieron Sebastián Acosta por Bayron Garcés y Samuel Rivera por Santiago Roa y Brayan Gil por Jairo Molina.



Daniel Quiñones también entró por Santiago Moreno a los 39, en busca de asegurar el resultado. Moreno, que reaparecía, anotó su cuarto tanto con América y alcanzó a Yesus Cabrera en la cuenta.



Alianza atacó a los 40 por la mitad, pero Brayan Gil no alcanzó a tocar el balón en un centro por derecha.



América no contó en este partido con Adrián Ramos, quien sufrió una molestia muscular ante el Medellín, pero será el Departamento Médico el que defina si lo da de alta para enfrentar este miércoles a Millonarios en el Pascual Guerrero. Para clasificar tendrá que ganarle al elenco albiazul y seguir en esa tónica ante Equidad, Jaguares y Tolima, por lo menos con dos victorias en esas tres salidas.



