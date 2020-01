Alianza hizo respetar su casa contra Pereira

Alianza petrolera y Deportivo Pereira saltaron al gramado del estadio Daniel Villa Zapata para disputar un compromiso inédito en la liga I - 2020. El equipo aurinegro, llegaba con la necesidad de victoria en condición de local, mientras que, el onceno visitante con la intención de sumar y comenzar a alejarse de la zona del descenso.

Rodaría la esférica y en los primeros minutos ante una fuerte temperatura y alta humedad se evidenció que la iniciativa fue para Alianza petrolera, que con la movilidad en el frente de ataque inquietó la portería adversaria por intermedio de Diego Cuadros y Maximiliano Pérez.



Sobre el meridiano de la primera parte, el equipo aurinegro, aunque mantuvo la tenencia de balón en un alto porcentaje, no encontraba los caminos a gol. De otra parte, Deportivo Pereira generó una opción clara de abrir el marcador, en el minuto 20, por intermedio de Jairo Molina quien remato desviado sobre la portería adversaria.



En el minuto 25 del primer tiempo, el juez central del compromiso concedió un minuto de hidratación, ante la fuerte temperatura de la ciudad de Barrancabermeja.

Terminaría el primer tiempo con el empate parcial a cero goles, entre dos equipos que, aunque en el comienzo generaron un par de opciones, su producción futbolística se fue diluyendo con el paso de los minutos.



Para el segundo tiempo, la iniciativa fue para Alianza Petrolera que abriendo la cancha por los costados intentó generar volumen ofensivo a través de la proyección de sus laterales y la presencia en el último cuarto de cancha de sus delanteros. Así mismo, Deportivo Pereira conservó el orden en defensa y fue cauto en el génesis del segundo tiempo.



Ahora bien, Deportivo Pereira intento en fase ofensiva buscando las transiciones rápidas entre defensa y ataque, pero sin ser contundente sobre la portería aurinegra. Mientras que Alianza Petrolera, un tanto diluido en el medio campo, no encontró pequeñas sociedades que le permitieran una mayor dinámica de juego.



Sobre el minuto 31 del segundo tiempo, Alianza petrolera anota gol por intermedio de Yhormar Hurtado, quien después de recibir un pase en el corazón del área, remata fuerte para decretar el uno por cero a favor de Alianza Petrolera.



Sobre el último minuto el jugador Sarmiento estrella un balón en el palo, en lo que pudo ser el segundo gol del onceno local. De esta forma, Culminaría el partido con la victoria uno por cero para Alianza Petrolera, que en un partido inédito en primera división se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Pereira, que en dos salidas no ha sumado.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Deportivo Pereira 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (7), Carlos Pérez (6), Víctor Moreno (6), Cesar Hinestroza (5), Harlin Suarez (6), Juan Mancilla (6), Cleider Alzate (6), Diego Cuadros (5), Cesar Arias (5) y Maximiliano Pérez (4).

DT: César Torres.



Pereira: Harlen Castillo (6), JHonny Vásquez (6), Jonathan Lopera (5), Luis Cardoza (6), Mauricio Casierra (5), Ronaldo Tavera (5), Michael Ordoñez (5), Jorge Posada (5), Jairo Molina (5), Diego Álvarez (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Néstor Craviotto.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: Hurtado (31 ST).

Goles Pereira: No hubo.

Cambios Alianza Petrolera: Jhon Hernández (5) por Alzate (1 ST), Harlin Suarez por Sarmiento (17 ST) y Juan Portilla por Cuadros (29 ST).

Cambios Pereira: Jader Maza (5) por Álvarez (12 ST), Edwin Móvil (5) por Ordoñez (13 ST) y Delio Ramírez por Tavera (39 ST).

Expulsados: no hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Pérez (10 ST), Moreno (33 ST) y Portilla (43 ST).

Amonestados Pereira: De la Rosa (37 PT), Vásquez (42 PT) y Cardoza (25 ST).

Detalle: Alianza Petrolera ganó el primer partido disputado en la liga frente al Deportivo Pereira.

Figura: Yhormar Hurtado defensa Alianza Petrolera (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 1.500 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo Castro (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo

Barrancabermeja.