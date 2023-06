Alianza Petrolera, el equipo sensación del cuadrangular A de Liga BetPlay 2023-I, se enfrentó a Deportivo Pasto en el estadio Daniel Villa Zapata por la fecha 4 de esa zona. Al final, el partido terminó 1-0 para los locales, quienes siguen soñando con la gran final.

El partido en sí fue muy parejo, donde la pelota quieta y remates de media distancia terminaron siendo protagonistas en esos primeros minutos de juego.

Alianza sueña

Sin embargo, al pasar los minutos el que mejor se vio en la cancha fue Alianza Petrolera, quien en general ha sido buen local en los últimos cuatro partidos y la intensidad de los dirigidos por Hubert Bodhert fue de a poco aumentando.



Luis Angulo en Alianza Petrolera fue quien generó inquietar un poco más el arco de Diego Martínez, pero no tuvieron buena fortuna de cara a la definición.



Ya sobre el final del primer tiempo Pasto trató de animarse y generó una buena ocasión a través de de Adrián Estacio, quien remató desde afuera con un fuerte disparo, pero José Chunga estuvo bien ubicado para evacuar esa complicada pelota.



Para el segundo tiempo no cambió mucho con respecto a la parte inicial y no hubo ocasiones claras que le diera a alguno la ventaja en el Barrancabermeja.



El partido siguió su curso y se tornó muy táctico, pues ninguno quería dar ventajas en esta importante jornada. Sin embargo, las acciones fueron escasas, pero a falta de 20 minutos Alianza logró marcar por fin el primer gol de la noche que parecía estaba muy fría en llegadas.



Leonardo Saldaña apareció en el minuto 71 para definir bien al costado derecho del arquero Diego Martínez y aprovechó la asistencia del argentino Pablo Bueno para marcar así el 1-0 que los dejaba en ese momento con el primer lugar del cuadrangular A.



A partir de ahí Pasto tuvo que salir y dejó espacios en defensa, por lo que Alianza Petrolera empezó a llegar con más claridad al arco nariñense. Sin embargo, no lograron aumentar su diferencia y terminaron aguantando su mínima ventaja.



Al final, Alianza Petrolera logró ganar 1-0 y llegaron a 8 puntos en el cuadrangular A, resultado que les permite llegar al liderato y siguen soñando con la fina. Le ganan el lugar a Atlético Nacional por diferencia de gol de más 3, mientras que el verde quedó con más 2.

REDACCIÓN FUTBOLRED