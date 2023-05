Alianza Petrolera se enfrentó contra Atlético Nacional en el marco de la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I y en Barrancabermeja el club local tenía la obligación de sumar una victoria para concretar de una vez la clasificación a cuadrangulares. Finalmente, el local logró ganar 2-1 y quedó con su tiquete.

Desde los primeros minutos Alianza Petrolera quería dar la sorpresa y lo consiguió, pues asustó con llegadas a Nacional, logrando anotar incluso de primeras en el estadio Daniel Villa Zapata.

La ilusión de Alianza

En el minuto 14 Luis Miguel Angulo remató con la derecha cerca al arquero de Harlen Castillo, aprovechó así para definir y aprovechar una asistencia de Edwin Torres tras un centro. 1-0 y Alianza Petrolera se empezó a ilusionar con la clasificación en esta jornada.



Los petroleros se sintieron mejor y no dejaron que Nacional los sorprendiera, donde no dejaron acercar de a mucho a los de Paulo Autuori.



Sin embargo, el gol de Nacional llegó antes de finalizar el primer tiempo de manera sorpresiva, pues no se veía por dónde la visita iba a anotar, pero en el minuto 39 Óscar Perea logró definir con la izquierda, derrotando al arquero Pier Graziani para el 1-1.

Facebook Twitter Linkedin

Húbert Bodhert, Once Caldas. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Para el segundo tiempo la intensidad de ambos equipos bajó por un periodo amplio, donde no se hicieron daño, aunque Alianza buscaba más continuamente el gol, pero no tuvo bastante profundidad.



Sobre el minuto 73 apareció una jugada polémica donde el jugador petrolero Edwin Torres sufrió una falta en el área cometida por el verdolaga Cristian Blanco, quien recibió amarilla después de la revisión del VAR.



El encargado de anotar ese segundo gol fue Steven Rodríguez, quien se puso al frente del cobro y convirtió el penalti remate con la derecha y se la puso arriba en la escuadra a 'Chipi Chipi' Castillo, quien adivinó el lanzamiento, pero el remate fue con violencia para el 2-1 del local.



Al final, Atlético Nacional no pudo lograr el empate y Alianza Petrolera logró la clasificación a los cuadrangulares finales luego de sumar 30 puntos.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes