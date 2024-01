Equipo de Copa Sudamericana amenaza con irse a Valledupar: 'Hemos sufrido mucho'

Alianza Petrolera tuvo un gran 2023, su buen rendimiento a lo largo del año en la Liga colombiana le permitieron clasificar por primera vez a un certamen continental: jugará la Copa Sudamericana.



Puede ser de su interés: FCF sufre duro golpe: la millonada que pierde por sanción de Fifa a Selección Colombia

Sin embargo, hay algo de preocupación en los hinchas de Alianza Petrolera tras unas fuertes declaraciones del presidente Carlos Orlando Ferreira Pinzón, quien aceptó que no están conformes en Barrancabermeja y podrían abandonar la ciudad santandereana.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Alianza Petrolera. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Hemos sufrido mucho en Barranca desde el punto de vista financiero. Todos los años nos ha tocado recapitalizar porque mantener el club de la A es muy costoso. No recibimos ayuda del gobierno, entes privados de la ciudad y se hace cada vez más complicado”, dijo el presidente a Semana.



El directivo alegó que al estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja no le han hecho el respectivo manteamiento y sus instalaciones no están acordes para disputar un torneo continental como la Copa Sudamericana.



Le contamos: Panamericanos 2027: Minhacienda dice que Mindeporte nunca pidió los recursos



“Logramos la clasificación a sudamericana y el estadio no está acorde. En el año 2015 entregaron el estadio y no le han hecho un solo mantenimiento”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga Foto: Dimayor

Por otro lado, Ferreira aceptó que han recibido ofrecimiento para que el equipo aurinegro juegue en Valledupar: “Es cierto el ofrecimiento del gobierno de Valledupar, del Cesar y de la empresa privada para que el fútbol profesional llegue a esa tierra”.



Otra opción que baraja Alianza Petrolera es jugar en Bucaramanga, la preocupación radica en que no se puede afrontar un certamen continental en un estadio bajo las condiciones que está el Villa Zapata, por eso quiere reunirse con los altos mandos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor para encontrar una solución.



“El fútbol hoy son sociedades anónimas y las sociedades tienen que equilibrar ingresos y gastos y eso es lo que busca uno como dirigente, mejorar desde el punto de vista deportivo, que sean subsanadas con recursos de los accionistas y patrocinadores para mantener competitivamente un equipo. No queremos descender”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Alianza Petrolera. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Cabe destacar que Alianza Petrolera iniciará su camino en la Copa Sudamericana enfrentando al América de Cali en la primera ronda.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO