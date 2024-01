Indignante: presidente de Alianza Petrolera denuncia amenazas de muerte

Escándalo en el Fútbol Profesional Colombiano: Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, denunció ser amenazado de muerte luego de hacerse pública la decisión del dirigente de cambiar de sede para el club, y sacarlo de Barrancabermeja.



El dirigente tuvo dramáticas declaraciones sobre la actitud de los hinchas de Alianza, que reclaman por la decisión de sacar al equipo de la ciudad santandereana.



Además, aseguró que no hay reacción económica de parte de los aficionados, pues no se refleja ese respaldo en venta de camisetas y otras fuentes de mercadeo para financiar al equipo, que este año jugará la Copa Sudamericana.

Alianza Petrolera vs. Tolima Foto: X: @cdtolima

Ferreira confesó que está amenazado de muerte, en declaraciones a Planeta Fútbol en Antena 2 Radio. Así, aclaró el dirigente que ha tenido que tomar medidas de máxima seguridad para cuidar su integridad.



"He recibido amenazas contra mi seguridad y mi familia, he tenido que resguardarme y alejarme el departamento de Santander por un tema personal. Me da miedo, la gente no logra entender, en el fútbol hay unas barras que tienen unos antecedentes y eso lo lleva a uno a meditar", afirmó el mandatario.



Y agregó: "Me alejé. Lo puse en conocimiento de las autoridades. Pero la gente tiene que entender que esto es una empresa privada. No puedo llegar y decirle a los jugadores que no tengo cómo pagarles".

Alianza Petrolera vs. América Foto: Twitter: @americadecali

Es cierto el ofrecimiento del gobierno de Valledupar, del Cesar y de la empresa privada para que el fútbol profesional llegue a esa tierra FACEBOOK

Carlos Orlando Ferreira Pinzón explicó hace unos días que no están conformes en Barrancabermeja y podían abandonar la ciudad santandereana. El directivo alegó que al estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja no le han hecho el respectivo manteamiento y sus instalaciones no están acordes para disputar un torneo continental como la Copa Sudamericana.



Además, aceptó que han recibido ofrecimiento para que el equipo aurinegro juegue en Valledupar: “Es cierto el ofrecimiento del gobierno de Valledupar, del Cesar y de la empresa privada para que el fútbol profesional llegue a esa tierra”.



"Estamos esperando sobre la mesa la propuesta, la propuesta verbal ya está. Queremos plasmarla en documentos para evitar incumplimientos. Sin embargo, han sido muy generosos y hemos trabajos rápidamente en eso y lo entendemos. El fin de semana trabajamos los abogados de ellos y los nuestros en lo que es la elaboración del documento macro donde se plasma el ofrecimiento. Una vez se dé procederemos a firmar y el equipo a desplazarse a Valledupar", señaló.

Santa Fe vs. Alianza Petrolera. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Este lunes, habría un último intento de parte de la alcaldía de Barrancabermeja con el dirigente del equipo petrolero. Sin embargo, desde el club están más del lado de abandonar la sede e irse a Valledupar, pues la propuesta es tentadora y habría claro respaldo económico.

Con información de Futbolred.

