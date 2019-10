Tremenda sorpresa se llevó Alianza Petrolera

Alianza Petrolera sigue de líder del torneo colombiano, a pesar del empate 2-2 con el pasto, en la fecha 16 de la liga II – 2019.

La meta de la escuadra era clasificar de una vez, pero el punto le alcanzó para sumar y aplazar esa opción.





En el minuto 12 del primer tiempo el juez central del partido sanciona pena máxima a favor de Alianza Petrolera, después de una falta cometida por el jugador Cristian Flórez sobre Jhon Vásquez.



El encargado del cobro fue el mismo Vásquez, que remató sobre el costado izquierdo del portero Mosquera que nada pudo hacer para el 1-0



La reacción de Pasto no se hizo esperar y adelantando líneas generó dos aproximaciones a gol, en el minuto 21 remate de tiro libre por parte de Rendón que envía al tiro de esquina el portero Grazziani, posteriormente en el minuto 23 remate Jhon Viáfara, sobre la portería aurinegra.



Sobre el minuto 24 del primer tiempo, el juez central del partido concedió un minuto de hidratación para jugadores y árbitros, ante la alta temperatura y fuerte humedad en la ciudad de Barrancabermeja. Ahora bien, en el minuto 30 el jugador Cristian Flórez choca contra el juez central Jhon Hinestroza, enviándolo al suelo, en una jugada de “bloopers” del partido.



El primer tiempo terminó con marcador uno por cero a favor de Alianza Petrolera sobre Deportivo Pasto, que lo intentó en tres oportunidades sin fortuna para convertir gol.



Para la segunda mitad Pasto toma la iniciativa y sale en procura de encontrar el gol del empate. En el minuto 3 del segundo tiempo, el juez central del partido decreta pena máxima a favor del onceno nariñense, tras una falta de Luciano Ospina sobre el jugador Andrey Estupiñán.



El encargado del cobro fue el mismo Estupiñán, quien remato fuerte, en la parte superior central de la portería de Grazziani que nada pudo hacer. De esta forma, se igualo el compromiso uno por uno.



Alianza Petrolera reacciona y en el minuto 7 de la segunda parte, Jhon Vásquez convierte gol después de internarse en el área, se deshace de la marca de los defensores y remata fuerte sobre la parte superior derecha de la portería visitante, decretando el dos por uno a favor del onceno aurinegro.



Ahora bien, Deportivo Pasto con dos hombres en el frente de ataque fue un equipo, con acompañamiento de jugadores por los costados, hecho que generó volumen ofensivo, pero sin encontrar el camino a gol, esto debido, al aceptable trabajo en fase defensiva del equipo petrolero que se defendía por momentos con cinco hombres en la zaga.



En el minuto 43 del segundo tiempo es Ray Vanegas, convierte el gol del empate para Deportivo Pasto, después de tomar un rebote empuja el balón, para decretar el dos por dos en el marcador.



De esta forma, terminaría el partido con la igualdad a dos goles entre Alianza Petrolera que aún no define su clasificación y Deportivo Pasto que continua con una leve posibilidad.



Síntesis

Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Juan Mancilla (5), Alexis Serna (5), Cleider Alzate (6), Jhon Vásquez (7) y Wilson Cuero (5).

DT: César Torres.



Pasto: Carlos Mosquera (6), Fabián Viáfara (5), Geisson Perea (5), Carlos Henao (6), Cristian Flórez (5), Kevin Rendón (6), Daniel Rojano (5), Franco Boló (5), Andrey Estupiñán (6), Roomesh Ivey (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Octavio Zambrano.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: Vásquez (Penal 12 PT y 7 ST).

Goles Pasto: Estupiñan (Penal 3 ST) y Vanegas (43 ST).

Cambios Alianza Petrolera: Luciano Guaycochea (5) por Serna (1 ST), Víctor Arboleda por Cuero (19 ST) y Juan Guillermo Domínguez por Vásquez (36 ST).

Cambios en Pasto: Ray Vanegas (6) por de la Rosa (1 ST), Víctor Giraldo por Boló (25 ST) y Sebastián Valenzuela por Ivey (41 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.

Expulsados en Pasto: No hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Alzate (17 PT), Grazziani (39 PT), Díaz (40 PT), Ospina (14 ST) y Domínguez (40 ST).

Amonestados Pasto: No hubo.

Figura: Jhon Vásquez delantero Alianza Petrolera (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza Romaña (7).



Julián Carreño

Para EL TIEMPO